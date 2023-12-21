هبوط أرضي محدود بمركز ناصر شمال بني سويف بسبب تسريب مياه صرف صحي

شهد أحد شوارع الشناوية في مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، هبوطًا جزئيًا محدودًا، بسبب تسريب مياه الصرف الصحي، قبل أن تفرض الوحدة المحلية كردونًا حول منطقة الهبوط؛ لحين التعامل مع التسريب وإصلاح العُطل.

التعامل مع هبوط بقرية الشناوية في بني سويف

من جانبه، كلّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بالإشراف على الإجراءات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، بشأن التعامل مع واقعة هبوط جزئي محدود بأحد شوارع قرية الشناوية، بسبب تسريب في الصرف الصحي، موجهًا بسرعة اتخاذ ما يلزم والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.

السكرتير العام يتفقد موقع الهبوط الجزئي

وتفقد السكرتير العام المساعد، موقع الهبوط الجزئي المحدود، لمعاينة الموقف على الطبيعة، وذلك في حضور المحاسب على يوسف رئيس الوحدة المحلية، ومسؤولي المرافق من شركة مياه الشرب والصرف والصحي والغاز والكهرباء وقسم شرطة ناصر، وجرى استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

كردون مروري بمحيط موقع الهبوط

وكشف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، في تصريحات صحفية، إجراءات التعامل مع موقع الهبوط، إذ تبين أنه حدث بالشارع بطول متر ونصف وعرضه متر ونصف وعمق لا يزيد عن متر، وجرى عمل كرودون مروري بمحيط الهبوط، كإجراء احترازي لتنظيم حركة السير وتأمينها بموقع الهبوط.

إصلاح العُطل المتسبب في التسريب

وقال إنّ الهبوط ناتج عن تسريب بأحد خطوط الصرف، والذي نجحت شركة المياه في إصلاحه وتأمينه، فيما جرى الاطمئنان على سلامة المنزلين القريبين من الهبوط من الناحية الإنشائية وطمأنة الأهالي بعدم وجود خطورة، وعدم تأثر المنازل بأية أضرار عن الهبوط.