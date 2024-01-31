«مياه بني سويف» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد، لاستقبال الأمطار، ومواجهة موجة الطقس السيئة التي تشهدها المحافظات، بينها محافظة بني سويف، بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

استعدادات لمواجهة موجة الطقس السيئ

وأكدت رئيس مجلس إدارة شركة مياه بني سويف على رفع درجة التأهب والاستعداد التام، وذلك باتخاذ الإجراءات والاستعدادات والتي شملت مراجعة تطهير جميع بالوعات الأمطار، وإصلاح أي تلفيات بخطوط صرف الأمطار، ومراجعة تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

تفعيل خطط تمركز المعدات والسيارات لشفط مياه الأمطار

وأشارت رئيس مجلس إدارة الشركة خلال تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه جرى التأكد من صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وتفعيل خطط تمركز المعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، لشفط اي تجمعات من مياه الأمطار.

رفع درجة التأهب ومتابعة الخط الساخن 125

كما تضمنت الاستعدادات، تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق التي قد تتضرر من الأمطار، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، مع الحفاظ على التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة والجهات المعنية، حيث تتلقى الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال خدمة الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة من أي تليفون على مستوى الفروع.