النائب العام يتابع نسبة إنجاز القضايا في نيابة استئناف الإسكندرية

التقى النائب العام المستشارمحمد شوقي، أمس واليوم ، رئيسَ الاستئناف لنيابة استئناف الإسكندرية والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ كما كان قد استقبل على مدار الأسبوعيْن الماضييْن، رئيسيْ الاستئناف لنيابتيْ استئناف المنصورة واستئناف طنطا، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتهما الكلية.

وعرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي، كما عرضوا قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما جرى إنجازه منها، حيث شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية.

تناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام. وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة.