أسعار السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية.. زيت وسكر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان في الإسكندرية 2024 بشكل رسمي، داخل 10 منافذ حتى الآن تغطي كل أماكن المدينة الساحلية، بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك حتى نهاية الشهر الكريم من أجل توفير التزامات المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق الخارجية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان في الإسكندرية 2024، من حيث التقسيمات الأساسية للمطبخ المصري في شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان في الإسكندرية 2024

ويحوي معرض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية أكثر من 100 سلعة مختلفة بأسعار مخفضة، أبرزها التالي:

- سعر كيلو الأرز المعبأ من 30 إلى 36 جنيها حسب جودته ودرجة الكسر.

- سعر كيلو السكر المعبأ 27 جنيها.

- كيلو الدقيق معبأ بسعر 28 جنيها.

أسعار المكرونة في معرض أهلا رمضان 2024 بالإسكندرية

- مكرونة الملكة 300 جم أنواع 9.5 جنيه.

- مكرونة بساطة 350 جم أنواع 9.5 جنيه.

- مكرونة لمتنا 400 جم أنواع 14 جنيه.

- مكرونة ستار 400 جم أنواع 13 جنيه.

- مكرونة ستار 1 كجم أنواع 39.5 جنيه.

- مكرونة بساطة 1 كجم أنواع 27 جنيها.

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 بالإسكندرية

- زيت خليط 800 مللي 70 جنيها.

- زيت خليط 500 مل «حلوة، قلية، هدية» 75 جنيها.

- زيت خليط 750 مل سلایت 90 جنيها.

- زيت خليط 1 لتر حلوة قلية هدية 100 جنيه.

أسعار البقوليات في معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

- نصف كيلو عدس 40 جنيها.

- نصف كيلو فول 25 جنيها.