أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية.. اعرف أقرب مكان لبيتك

تتجه أعين المواطنين إلى أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية إذ إنها تعد الأماكن التي تبيع السلع الأساسية بأقل الأسعار، خاصة مع انطلاقها اليوم بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية التي تشمل كافة مناطق الإسكندرية بدءاً من شرق مرورا بوسط وصولا إلى غرب المدينة الساحلية بأسعار مخفضة تصل لقرابة 30%.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أماكن معارض اهلا رمضان 2024 الإسكندرية التي انطلقت بعدد 10 فروع بالمجمعات الاستهلاكية ليعرف المواطن اقرب مكان لبيته، بحسب ما كشفه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في بيان رسمي اليوم.

10 أماكن تحوي معارض أهلا رمضان في الإسكندرية 2024

انطلقت فعاليات معارض أهلا رمضان بعدد 10 فروع بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية والتي تمثلت في جميع أحياء المحافظة مقسمة بمعدل 3 غرب ومثلهم وسط و4 شرق المدينة الساحلية.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 وسط الإسكندرية

- مجمع وهدان بالمنشية

- مجمع الأزاريطة بالأزاريطة

- مجمع أبو العباس بمنطقة بحري

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 شرق الإسكندرية

- مجمع كمال الجويلى بمنطقة رشدي

- مجمع جناكليس شارع أبو قير

- مجمع السيوف شارع جمال عبد الناصر السيوف

- مجمع أبو طالب بمنطقة أبو قير

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 غرب الإسكندرية

- مجمع البيطاش العجمي

- مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير 1

- مجمع سيدى مسعود بالعامرية

سلع معارض أهلا رمضان 2024 شرق الإسكندرية

و تضم هذه الفروع عروض خاصة لمنتجات شهر رمضان المبارك متمثلة في «اللحوم والدواجن و الأرز و السكر و المكرونة و الزيوت و السمن و البلح و الزبيب و الدقيق و الفول وقمر الدين وجوز الهند والشاي والجبن والصلصة و الخل و الملح».