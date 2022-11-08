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رئيس ليبريا: نعترف بالقصور في الوفاء بأهدافنا بشأن الحد من انبعاثات الكربون

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شريف سليمان
02:04 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
جورج مانه ويا رئيس ليبيريا

جورج مانه ويا رئيس ليبيريا

أعرب جورج مانه ويا، رئيس ليبيريا، عن تقديره لمصر رئيسا وحكومة وشعبا على استضافة مؤتمر تغير المناخ السابع والعشرين COP 27.

وأضاف «ويا»، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27، أن العالم بدأ الخروج من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وهناك حس متجدد بالتعافي والأمل، ويجب أن نعمل سويا مرة أخرى في جهد متضافر وأن يتم التركيز على الجهود ذات الصلة بشأن تخفيف الآثار المدمرة للتغير المناخي العالمي.

ويا: اعترفنا بأوجه القصور التي أثرت علينا فيما يتعلق بعدم المساواة

وتابع رئيس ليبيريا: «اعترفنا بأوجه القصور التي أثرت علينا فيما يتعلق بعدم المساواة والقصور في الوفاء بأهدافنا المتمثلة في الحد من انبعاثات الكربون».

وأكد: «ما نزال نترقب ونأمل الوفاء بما جاء في قمة جلاسكو ونحن هنا في شرم الشيخ نشارك في قمة المناخ COP 27، وهناك حالة من عدم التوازن قائمة بين البلدان الأكثر إنتاجا للغازات الدفيئة والأقل إنتاجا».

ولفت إلى ضرورة معاودة الالتزام امام الشعوب وإنقاذ العالم بحلول عملية، والالتزام بالقرارات التي ستصدر عن قمة المناخ cop 27.

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