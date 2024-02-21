إطلاق منظومة المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة الأحد المقبل

ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مؤتمر إطلاق منظومة المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة «كمت - kmt»، يوم الأحد المقبل، بمقر الجهاز بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

«كمت» قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أكد الجهاز في بيان، أن «كمت» نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، جرى تطويره من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللجمهور بشكل عام.

الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية

صُمم نظام «كمت» على نحو يمكنه من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما يقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل اللميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.