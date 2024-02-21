خبير: الذكاء الاصطناعي يساعد في اختراق البيانات والهجمات السيبرانية

أكد المهندس عمر الشربيني مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة سايشيلد، أن الهجمات السيبرانية بدأ الانتباه لها منذ بداية تحرك الدولة والمؤسسات للتحول الرقمي والذي يستلزم معه حماية البيانات والإتاحة وكل ركائز أمن المعلومات، موضحًا أنه لا بد أن تكون هناك حماية لكل البيانات، إذ أن اختراق البيانات في أي مؤسسة يعرضها لخسائر مادية وأخرى تضر بسمعة المؤسسات.

الاختراق السيبراني للمؤسسات

وشدد «الشربيني»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر قناة DMC، على أنه ليس هناك أي مؤسسة أو شركة بعيدة عن الهجمات السيبرانية، موضحًا أن كل المؤسسات والتي بأقوى درجات الأمان تتعرض للاختراق السيبراني ولكن لا بد أن يكون هناك خطة للتعامل مع الاختراق بأسرع وقت.

استخدام الذكاء الاصطناعي في الاختراق

وأوضح أنه ليس هناك «هاكرز» بخبرات ضعيفة صعب عليهم الوصول أو إنجاز عملية الاختراق لأنه يلجأ للذكاء الاصطناعي في عملية الاختراق، والذي يساعد في عمليات اختراق المؤسسات والشركات من خلال تطوير برامج معينة لاستخدامها، والذكاء الاصطناعي به جانب جيد وآخر مظلم.