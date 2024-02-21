محلل سياسي: الفيتو الأمريكي خرق للقانون الدولي واستمرار لحماية إسرائيل

أكد جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي، أن ما فعلته الإدارة الأمريكية من استخدام حق النقض «الفيتو» بمجلس الأمن للمرة الثالثة خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة قوضت من خلاله السلم والأمن الدوليين.

أمريكا خرقت القانون الدولي أمس

وشدد «حرب»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على أنه باستخدام أمريكا للفيتو، أمس، خرقت القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة وغاياته ومقاصده الهادفة للسلم والأمن الدوليين، ومنع الاعتداء على الآخرين، مشددًا أنه وفقا لقرارات الأمم المتحدة فإن الاحتلال ليس لديه الحق في الدفاع عن النفس، ولكن الشعوب لديها الحق في مقاومة الاحتلال العسكري المستمر منذ 57 عاما.

استمرار إسرائيل في عدوانها خرق لقواعد القانون الدولي

وتابع: «ما تتخذه الإدارة الأمريكية من ذرائع من أجل استمرار حماية إسرائيل في مجلس الأمن هي من أجل القول بأن هذه الحكومة والدولة هي خارجة على القانون، وأنه لا أحد يعاقبها»، مشيرًا إلى أن استمرار إسرائيل في عدوانها وقتلها للفلسطينيين خرق لقواعد القانون الدولي في مجمله سواء مع الفلسطينيين أو غيرهم حتى أن ممثليها في الأمم المتحدة يحتكرون هذه المؤسسة ويضايقون ويمنعون الموظفين الأمميين من الوصول للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.