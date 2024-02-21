بعد انخفاضه الكبير.. تعرف على سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية تراجعاً كبيراً، حيث تراجع عيار 21 الذي يُعد العيار الأكثر انتشاراً وشيوعاً بين المواطنين بقيمة 40 جنيها في الجرام الواحد، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية بمختلف محلات الصاغة، وفقاً لآخر تحديث أعلنته شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء خلال بداية التعاملات المسائية 4086 جنيهاً، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة، وهو العيار الذي يدخل في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء خلال بداية التعاملات المسائية 3560 جنيهاً، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء خلال بداية التعاملات المسائية 3051 جنيهاً، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2380 جنيهاً، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء خلال بداية التعاملات المسائية 28480 جنيهاً، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.