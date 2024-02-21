مراسل «القاهرة الإخبارية»: قصف الاحتلال الإسرائيلي على دمشق انطلق من الجولان

قال خليل هملو، مراسل «القاهرة الإخبارية» في دمشق، إن القصف الذي شنته طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على أحد المباني السكنية في العاصمة السورية، صباح اليوم الأربعاء، وقع في أحد الأحياء الراقية بمدينة دمشق، وهو حي «كفر سوسة»، وأوضح أن القصف استهدف وحدة سكنية في المبنى، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، حيث تحركت سيارات الإسعاف إلى المكان الذي استهدفه القصف، ونقلت عدداً من القتلى والجرحى.

القوات السورية فرضت طوق أمني

وشدد «هملو»، خلال مداخلة له عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن القوات السورية فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة، ولم تسمح لأحد بالدخول، وتم إزالة الأنقاض التي خلفها القصف، موضحًا أن اللافت في الأمر، أن هذا القصف جاء من جهة مرتفعات الجولان، عن طريق طائرات إسرائيلية، وهي مسافة قريبة من المنطقة التي تم استهدافها.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الاستهداف، الذي وقع في دمشق اليوم الأربعاء، هو الثاني خلال شهر، مؤكدًا أن القتلى الذين سقطوا اليوم من بينهم مدنيون سوريون، وأشخاص يحملون الجنسية الإيرانية.

سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق

وشدد على أنه بعد الاستهداف الإسرائيلي، الذي وقع اليوم في العاصمة السورية دمشق بحوالي 6 ساعات، سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة، ولكن بعد التواصل مع المصادر الخاصة، لم تؤكد ما إذا كان ناجماً عن قصف إسرائيلي، أو نتيجة أجسام متفجرة أخرى.