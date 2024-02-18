حزب مصر أكتوبر ينظم ملتقى توظيفي للشباب.. إليك التفاصيل كاملة

وقعت أمانة حزب مصر أكتوبر بالجيزة، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات التطوير الأمني، لتوفير عدد من فرص العمل للشباب.

وأوضح الحزب أن تنظيم الملتقى التوظيفي سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19فبراير، بمقر الحزب بالأمانة المركزية في التجمع الخامس الساعة الخامسة عصرا، بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء الأمانة المركزية وأمانة الجيزة.

توفير فرص العمل للشباب

وقالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إنّ البروتوكول يأتي في إطار حرص الحزب على مساعدة الدولة في توفير بعض فرص العمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أنّ الحزب يعمل منذ مدة على برنامج يهدف إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص والمصانع، لتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

خفض نسب البطالة

من جانبه، قال ناصر جابر الأمين العام للحزب في محافظة الجيزة، إنّ الملتقى يعقد على مدار عدة أيام، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة دورية لهم من قبل أمانة قطاع الأعمال بالجيزة، لافتا إلى تعميم المبادرة في عدد من المحافظات، في إطار مشاركة القطاع الخاص في خفض نسبة البطالة.

وأضاف أن الحزب سينظم دورات تدريبية لمن يتم اختيارهم وفق الشروط الموضوعة للحصول على الوظائف المعلن عنها وفق بروتوكول التعاون، لتأهيلهم لسوق العمل ووجود كوادر مؤهلة في مجال العمل.