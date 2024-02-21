خبير: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» نقطة فارقة في القضية الفلسطينية

قال رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، إن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، بتقديم مذكرة قانونية ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاءت لكشف ممارسات إسرائيل التي تقوم بها تجاه الشعب الفلسطيني.

مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية

وأضاف «عاشور» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مذكرة مصر أمام العدل الدولية، تعكس نوعا من التكامل المصري الأفريقي، لأن هناك أيضا دولة جنوب إفريقيا التي تقدمت بدعوى ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في غزة، مشيرا إلى أن مذكرة مصر هي الأخطر، لأن لها بعد أمني وقانوني وإنساني.

ما يحدث في قطاع غزة يهدد السلم والأمن الدولي

وتابع بأن ما يحدث في قطاع غزة يهدد السلم والأمن الدولي، والمذكرة المصرية، ستحمل «العدل الدولية» المسؤولية، وربما تصطدم المذكرة بمجلس الأمن المنوط بحفظ الأمن والسلم الدولي، مواصلا: «مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي يمكنها إرسال قوات متعددة الجنسيات تحت إشرافه في قطاع غزة، وهذا يعني توقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وبالتالي وقف إطلاق النار، لذلك تستخدم الولايات المتحدة، الفيتو، لإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الانتهاكات».