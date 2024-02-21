«مياه الأقصر» تبدأ التشغيل التجريبي لمحطات المنشآت الشرطية

أعلن اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطات مياه المنشآت الشرطية، بحضور قيادات مديرية أمن الأقصر، اليوم الأربعاء.

التشغيل التجريبي لمحطة مياه المنشآت الشرطية

وتفقد اللواء أحمد محمد رمضان مكونات المشروع خلال حفل الافتتاح، وقام بالمرور على ترعة الكلابية، ثم بمحطة رفع المياه العكرة، كما تابع نظام التنقية الخاص بالمحطة، والذي يتضمن حاويات الترسيب الابتدائي والنهائي والفلاتر الرملية ومنظومة الشبه والكلور، وأيضا اختبار عمل المحطة على محولات الديزل.

منتدى الشباب العربي الأفريقي بالأقصر

وفي سياق آخر، استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر المشاركين في منتدى الشباب العربي الأفريقي في منطقة الغابات الشجرية بالحبيل، وذلك في إطار التعاون المشترك الذي يتم بين الشركة والمنتدى سنويًا، حيث أقيم المنتدى الشبابي البيئي الثاني عشر لهذا العام تحت عنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي والأمن المائي العربي.

وشارك في المنتدى حوالي 300 مشارك من الدول العربية والجامعات المصرية، بما في ذلك مصر وفلسطين ولبنان والأردن والسعودية والجزائر والسودان وليبيا وتونس، بالإضافة إلى جامعة القاهرة وجامعة بني سويف وجامعة هليوبوليس ومعاهد العبور وجمعية شباب مصر للتنمية والبيئة والمشاركون من منظمة اليونيسف ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.