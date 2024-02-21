غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في حملات مكبرة بالبحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حملة على مراكز الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، أسفرت عن غلق وتشميع 7 مراكز.

غلق مقار الدرس الخصوصية في البحيرة

وشدد محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، على استمرار وتكثيف الحملات والضرب بيد من حديد، لمواجهة الدروس الخصوصية، وغلق جميع المراكز تفعيلا لقرار محافظة البحيرة في هذا الشأن.

في سياق آخر، تابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عددا من الجولات الميدانية لمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية للوقوف على انتظام سير الدراسة.

كما تابع الدكتور محمد الغراوي، مدير عام الشؤون التنفيذية، عددا من مدارس إدارة إيتاي البارود التعليمية، للتأكد من انتظام اليوم الدراسي بالفصول، وكذلك حضور طابور المدرسة ومتابعة الفقرات الرياضية والإذاعية، والتأكد من تخصيص وقت للنشاط الرياضي والتربية الموسيقية والمكتبة.

توزيع الكتب المدرسية

كما تم التأكد من الالتزام بتسليم الكتب الدراسية، وتفعيل المجموعات المدرسية وحصص المشاهدة بالمدرسة، طبقا لتوجيهات يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم.