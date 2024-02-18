تحرير 37 محضرا خلال حملة تموينية في البحيرة (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، برئاسة الحسيني أبوعيانة، حملات مكبرة على المخابز ومراكز تجميع الألبان، ما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر بها.

تحرير محاضر تموينية

وأسفرت الحملات عن تحرير 37 محضرا تموينياً، حيث تم ضبط 7 مخابز بلدية مدعمة لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، و5 مخابز بلدية مدعمة لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات، و6 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وكذلك وزن وسعر وقطر الرغيف، و8 مخابز بلدية لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، ومخبز بلدي لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

كما تم ضبط معمل ألبان مخالف للاشتراطات الصحية، وإعدام 125 لتر لبن، إضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر بيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية في البحيرة

وتأتي الحملات التموينية ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية.

وجهت نائب محافظ البحيرة بمراقبة ومتابعة الأسواق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.