دعاء قبل النوم يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر.. الإفتاء توضح

ترديد دعاء قبل النوم يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضحت دار الإفتاء دعاء قبل النوم، مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالمداومة والحرص على دعاء قبل النوم الذي يغفر الذنوب.

وبحسب ما ورد عَن أَبي سَعيدٍ رضي الله عنه عَن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏«مَنْ قالَ حِينَ يَأْوِي إِلى فِرَاشِهِ اسْتَغْفِرُ الله العظيم الّذِي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيّ القَيّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ وإنْ كَانَتَ مِثْلَ زَبَدِ البحْرِ، وإِنْ كانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشّجَرِ، وإِنْ كَانَتْ عَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أيّامِ الدّنْيَا‏»‏‏.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه ورد في شرح الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى لله عليه وسلم أنه دعاء قبل النوم يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، قول النبي‏:‏ ‏«استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم‏»‏ صفة لله أو مدحًا، وقوله ‏«‏وأتوب إليه‏» أي اطلب المغفرة وأريد التوبة، فكأنه قال اللهم اغفر لي ووفقني للتوبة، دعاء قبل النوم يمحو الذنوب.

دعاء قبل النوم

وأضافت: كما جاء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، «وإن كانت‏ مثل زبد البحر‏» أي ولو كانت ذنوبه في الكثرة مثل الزبد محركة ما يعلو الماء وغيره من الرغوة، والمراد من قوله ‏«‏وإن كانت عدد رمل عالج‏»‏ هو موضع بالبادية فيه رمل كثير، دعاء قبل النوم يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، ففي هذا الحديث فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة.

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب

وذكرت دار الإفتاء حول دعاء قبل النوم يغفر الذنوب، ولو كانت مثل زبد البحر، أنه ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وِبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».