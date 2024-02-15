مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024.. كيف نقدم محتوى إيجابيا على «يوتيوب»؟

باتت الدراما الرمضانية تشغل حيزًا كبيرًا من الاهتمام، إذ يرغب الجميع في متابعة محتوى جيد، لذا لا تخلو مسلسلات رمضان 2024 من مناقشة القضايا المختلفة، من بينها مسلسل عتبات البهجة، الذي تم الإعلان عن البرومو الخاص به قبل يومين، والذي ظهر فيه بشخصية بهجت الأنصاري رجل ستيني يعمل على تقديم محتوى على قناة يوتيوب يرغب من خلاله نشر البهجة على الجميع.

أظهرت اللحظات الأولى من برومو المسلسل، جلوس «بهجت» الذي يجسد شخصيته يحيى الفخراني، والذي يقدم برنامج «عتبات البهجة» يسعى من خلاله إلى تقديم لحظات البهجات والسعادة، لمختلف الفئات الاجتماعية التى يتبنى المسلسل قضاياها.

تقديم محتوى على اليوتيوب

لجأ الكثيرون خلال عام 2024 إلى إنشاء محتوى على قناة اليوتيوب، من أجل جني الأرباح، الأمر الذي أصبح اعتياديًا على غير المعتاد، إلا أن هذا الأمر له العديد والكثير من الضوابط التي وجب مراعاتها ليتم في النهاية تقديم محتوى إيجابي، يخدم الفئة التي يقدم لها، لذا قدمت شركة «جوجل» بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتقديم محتوى جيد على اليوتيوب، وذلك عبر اتباع ما يلي:

- وجب عليك التفكير جيدًا فيما يراه المستخدمون عند زيارة قناتك.

- يمكنك الوصول إلى جمهور متنوع من خلال التعاون مع صناع محتوى آخرين من مختلف المجالات والثقافات.

- فكر في كيفية تقديم الدعم لمنشئي المحتوى الآخرين.

- يجب الانتباه جيدًا إلى اختيار فريق عملك الذي يساعدك في النهاية على إخراج محتوى جيد.

- عند التخطيط لمحتوى قناتك حاول النظر إلى مضمونه من منظور شخص لديه آراء مختلفة بعيدًا عن آرائك.

- من الممكن الاستعانة بمنشئي المحتوى الذين شاركوا في مبادرات مهمة في مجالات مختلفة.

هناك بعض العوامل التي أشارت إليها سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال حديثها لـ«الوطن»، أدت إلى ظهور مثل تلك المحتويات السلبية:

- المتابعة المستمرة من قبل الأسرة.

- غياب دور الإعلام التوعوي في توجيه الفئات إلى كل ما هو إيجابي.

- التقليد الأعمى لكل ما نراه.

- قلة أعداد القنوات التليفزيونية قديما مقارنة بالوقت الحالي.

- وجود برامج لتوعية المرأة والطفل، لما لها من توجهات وأساليب مختلفة قادرة على توعية النساء في سن مبكرة.