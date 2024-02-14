خالد الكمار عن تقديم موسيقى مسلسل عتبات البهجة: «حلم تمنيت تحقيقه»

أعلن الموسيقار خالد الكمار، تقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل عتبات البهجة، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، والذي يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني العائد بعد غياب 3 سنوات عن السباق الدرامي في الشهر الكريم، وكان آخر ظهور له عام 2021 بمسلسل نجيب زاهي زركش.

وعبّر خالد الكمار، عن سعادته الشديدة بالعمل مع الفنان الكبير يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، مؤكدا أن هذه المشاركة كانت بمثابة حلم تمنى تحقيقه.

رمضان 2024

وكتب خالد الكمار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معلنًا خبر تقديمه الموسيقى التصويرية لـ مسلسل عتبات البهجة، «خطوة تعني لي الكثير بشكل شخصي، وتكون إجابتي على سؤال نفسك تشتغل مع مين؟ أقول يحيى الفخراني بلا تردد، وها هي اللحظة قد جاءت».

أبطال عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة، مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، من بطولة الفنان يحيى الفخراني ويشاركه في العمل صلاح عبدالله، جومانا مراد، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، عنبة، علاء مرسي، ليلى عز العرب، يوسف عثمان، صفاء الطوخي.