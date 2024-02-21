محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف شوارع «السيدة خديجة» بالضواحي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمنطقة السيدة خديجة بحي الضواحي، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة التي تشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة بما يحقق أفضل خدمات للمواطنين قاطني المنطقة، وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري، بالتنسيق بين حي الضواحي ومنطقة تعمير بورسعيد.

رصف وتوسعة الطرق

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل حاليا رصف وتوسعة الطريق ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية وزيادة المسطحات الخضراء.

خطة زمنية محددة للتطوير

ووجّه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكل أحياء المحافظة.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة في الشوارع الرئيسية والداخلية في مختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد ضمن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة مؤخرا.