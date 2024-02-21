«WATCH IT» تكشف عن صورة جديدة لـ«مكي» من كواليس مسلسل الكبير أوي 8

روجت منصة «Watch it» لمسلسل الكبير أوي 8، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك من خلال نشر صورة من الكواليس عبر الحساب الرسمي بموقع «إنستجرام»، وظهر خلالها كل من أحمد مكي فى شخصية الكبير أوي، وحاتم صلاح، ومصطفى غريب.

كواليس مسلسل الكبير أوي 8

ونشرت المنصة صورة الكواليس: «الكبير أوي خلف الكواليس، انتظروا النجم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 8 WATCHIT، رمضانك عندنا متوفر في جميع أنحاء العالم».

وطُرح البرومو الرسمي للمسلسل منذ أيام، وتضمن عديد من المفاجآت، من بينها مشاركة حزلئوم فى برنامج من سيربح المليون، وحمل مربوحة، وظهور عدد كبير من ضيوف الشرف.

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة الجزء الثامن عدد كبير من الفنانين، وهم أحمد مكي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ورحمة أحمد، ومصطفي غريب، وحاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم شيماء سيف، وأمينة خليل، ومحمد ثروت وآخرين، والعمل من تأليف مصطفي أبو سريع، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.