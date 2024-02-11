رمضان 2024.. أحمد مكي يقدم شخصيات ديزني فى مسلسل الكبير أوي 8

يواصل الفنان أحمد مكي، تصوير الجزء الثامن من مسلسله الشهير «الكبير أوي»، خلال الأيام الحالية؛ تمهيدا لعرض العمل خلال السباق الرمضاني 2024، إذ ان المسلسل مكون من 30 حلقة، ومن المقرر أن يقدم أبطال العمل مفأجاة عديدة للجمهور هذا العام.

ويقدم أحمد مكي في الكبير أوي 8، شخصيات ديزني الشهيرة بطريقة كوميدية، إذ ظهر «الكبير» بشخصية «بونوكيو»، بينما ظهر الفنان مصطفى غريب بشخصية «شلبي» بطل سلسلة أفلام «شركة المرعبين المحدودة»، بينما شيماء سيف ظهرت بشخصية «كرولا دي فيل».

مغامرات الكبير وجوني وحزلئوم

مسلسل الكبير أوي 8 جاء تقديمه بعد النجاح الذي حققه على مدار سبعة مواسم في السباق الرمضانى وتعلق الجمهور بأحداثه وشخصياته، إذ تستمر مغامرات الكبير وجوني وجزلئوم بأفكار جديدة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 8 يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف؛ أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.