أحمد مكي يعود للسينما بعد غياب دام 10 أعوام

يستعد الفنان أحمد مكي، للعودة إلى السينما من خلال فيلم كوميدي جديد، وذلك بعد غياب دام نحو 10 أعوام، منذ فيلم «سمير أبو النيل» الذي عُرض عام 2013.

تصوير الفيلم العام المُقبل

وقالت إسعاد يونس، في بيان، إنّه من المُقرر تصوير الفيلم العام المُقبل وطرحه في العام ذاته، حيث يأتي «هذا العمل في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز لإنتاج وتوزيع الأفلام في الشرق الأوسط».

ومن المُقرر الكشف عن تفاصيل المشروع، وصُنّاع العمل، وكذلك الأبطال المُشاركين للفنان أحمد مكي، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان أحمد مكي، في موسم دراما رمضان المُقبل 2024، من خلال الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، حيث يواصل تصويره حاليًا، ومن المُقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف خلال الأحداث، أبرزهم أمينة خليل ومحمد ثروت.

يذكر أنّ أخر أفلام أحمد مكي، هو سمير أبو النيل، الذي عُرض عام 2013، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول الشاب البخيل سمير أبو النيل، الذي يقطن بحي شعبي، ونتيجة لبخله الشديد تقع له العديد من المفارقات والمشاكل مع أهل منطقته، ويزيد من كرههم له لسوء معاملته لهم، وبين ليلة وضحاها يمرض ابن عمه حسين أبو النيل، ويقرر أن يترك ثروته لسمير الذي يستغل ذلك ويقوم بإنشاء قناة فضائية يناقش فيها أحواله وعلاقاته بأصدقائه وأهل منطقته.