أحمد مكي في مزاد علني بالدقي من أجل «الكبير أوي 8»

يواصل الفنان أحمد مكي، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «الكبير أوي 8»، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وكشف مصدر داخل العمل لـ«الوطن»، أن الفنان أحمد مكي يستأنف تصوير مشاهده غدا السبت، داخل مقر وزارة الزراعة في منطقة الدقي، حيث يقوم بتصوير مشهد مزاد علني على الأنتيكات الأثرية، يتنافس عليه الثلاثي «الكبير أوي، جوني، حزلقوم»، حيث يتمكن الأخير من الفوز بالمزاد في نهايته بأعلى سعر، ويستمر التصوير يومين، وبعدها يتم العودة إلى لوكيشن العمل بالمزاريطة.

ويشارك في بطولة الجزء الثامن عدد كبير من الفنانين، وهم كل من أحمد مكي، رحمة أحد، بيومي فؤاد، محمد سلام، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف من بينهم شيماء سيف، أمينة خليل، محمد ثروت وآخرين، وهو من إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.