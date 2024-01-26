أحمد مكي يستأنف تصوير «الكبير أوي 8» داخل لوكيشن المزاريطة غدا

بدأ العد التنازلي للموسم الرمضاني المقبل، والذي يتضمن تنوعا كبيرا في الأعمال الدرامية ما بين الكوميدي والأكشن والاجتماعي والدرامي.

تفاصيل مشاهد أحمد مكي بالكبير أوي 8

وكشف مصدر لـ«الوطن»، أن الفنان أحمد مكي يواصل، غدا السبت، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله «الكبير أوي 8»، في لوكيشن المزاريطة، ويستأنف تصوير مشاهد شخصياته بالأحداث وهما «الكبير أوي» و«حزلئوم».

وقد انتهى «مكي» من تصوير 60% من مشاهده، حيث يتوقف التصوير لبضع أيام ويعود مرة أخرى؛ نظرًا لانشغال المخرج أحمد الجندي بتصوير أعمال أخرى خارج مصر.

أحداث وأبطال المسلسل

وتناول أحداث الجزء السابع المشكلات الزوجية بين الكبير أوي ومربوحة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولة الجزء الثامن كل من أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، العديد من ضيوف الشرف من بينهم أمينة خليل والتي تظهر في شخصيتها الحقيقية، إلى جانب شيماء سيف، محمد ثروت، وآخرين.