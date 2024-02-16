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اقرأ في عدد الوطن غدا: «حماية المواطن» شعار الحكومة في الموازنة الجديدة

كتب:

محمد عزالدين
07:17 م | الجمعة 16 فبراير 2024
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «حماية المواطن» شعار الحكومة فى الموازنة الجديدة

- بدء تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية.. وتعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الإنفاق العام

- الأولوية لدعم ملفى «الصحة والتعليم» و«الحزمة» تستهدف الفئات الأوْلى بالرعاية

- استكمال «حياة كريمة» للارتقاء بمعيشة المواطن وزيادة مخصصات العلاج «المجانى»

- تفضيل المنتج المحلى فى تعاقدات الحكومة وتحقيق صادرات بـ145 مليار دولار بحلول 2028

- تخفيف أعباء الدين من خلال إعادة الهيكلة ودعم الفقراء والارتقاء برأس المال البشرى

- مدير «التجنيد»: تعاقدنا مع «البريد» لتوصيل الوثائق للمنازل

- اللواء محمد صبحى مهنا: نسعى لحصول المواطن على الخدمة فى محل إقامته دون عناء السفر

«-الرى»: ٥٥٦ منشأة لتخزين الأمطار وحماية مواطنى سيناء من السيول

- «سويلم»: منظومة متكاملة لحماية شرم الشيخ بتكلفة ١٫٥ مليار جنيه بالتنسيق مع الهيئة الهندسية

- «الإسكان»: طرح 984 وحدة من مشروع «Valley towers» بحدائق أكتوبر

- جرائم إسرائيل: 112 شهيداً و157 جريحاً خلال 24 ساعة

- آلاف الشباب يشاركون فى ماراثون «من مصر إلى غزة» الخيرى لدعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالى القطاع

-«نور وملك وليلى».. «المتحدة» تدعم المواهب الفنية الشابة فى مسلسلات الشهر الكريم

-المنتخب: «حسام» يبدأ متابعة اللاعبين من السعودية

-الأهلى: حسم مصير الثلاثى المصاب و«بيرسى تاو» جاهز لموقعة «ميدياما»

-الزمالك: الجهاز يفاضل بين «جابر ونداى وإيشو» لحل أزمة الجبهة اليسرى

 

الصفحة الثانية

- «حماية المواطن».. شعار الموازنة العامة الجديدة للدولة

- بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تنفذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة بـ 180 مليار جنيه

-المستهدفات: تحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2028

- «المالية»: ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحد من الآثار التضخمية.. ونستهدف فائضاً أولياً لا يقل عن ٢٫٥٪ من الناتج المحلى

- أحوال المواطنين: «الحزمة» تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.. والأولوية للصحة والتعليم

- إصلاحات مالية: توسيع الإيرادات الضريبية

- مقال رأي لـ د. مصطفى بدرة، بعنوان: محدودو الدخل

 

الصفحة الثالثة

-«خطة النواب»: مؤشرات الموازنة تشهد تحسناً رغم الأزمة العالمية

- أولويات الموازنة: تحديد مستهدفات الإنفاق العام وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية

- مصنعون ورواد أعمال: تطبيق «الرخصة الذهبية» أسهم فى القضاء على الروتين

- مقال رأي لـ د. وليد جاب الله، بعنوان: صناعة النمو

 

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: لسنا في حرب دينية

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: أصداء زيارة أردوغان التاريخية إلى القاهرة

- مقال رأي لـ محمد عبدالجواد، بعنوان: النازحون في غزة.. فرار من الموت إلى الموت

- مقال رأي لـ إنجي الطوخي، بعنوان: عذرا.. قصص الأطفال ليست للأغنياء فقط!

 

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: رفح.. قراءة في سطور الدور المصري

- مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: الثلاثي العظيم.. عبدالفتاح والنقشبندي وبليغ

- مقال رأي لـ أشرف شرف، بعنوان: البحار مرسي.. في عيد ميلاد رائد دراما الجاسوسية الـ 95

- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: ماذا لو.. اختار أبوجبل القفز ناحية الجهة اليسرى!

 

الصفحة السادسة

- أزمة «الجبهة اليسرى».. الزمالك يفقد قوته الضاربة قبل لقاء الإسماعيلى.. مفاضلة بين «جابر ونداى وإيشو».. وجلسات علاجية للمصابين

- رحلة عمل.. حسام حسن يبدأ جولاته الخارجية مع المنتخب من السعودية

- تجهيز المصابين.. الأهلى يعود من الجزائر استعداداً لرحلة غانا.. وبيرسى تاو جاهز لموقعة ميدياما

- الملك المصرى يعود للظهور.. ليفربول يتسلح بـ«صلاح» فى رحلة برينتفورد.. قمة مثيرة بين مانشستر سيتى وتشيلسى

 

الصفحة السابعة

- رئيس مجموعة «تربل إم»: الطاقة الخضراء مستقبل مصر الزراعى والاقتصادى

- المهندس حاتم الرومى: مصر قادرة على تحقيق التكامل وتحويل الصحراء إلى جنة.. والرى تحت السطحى يوفر أكثر من 50% من مياه الرى

- قيمة الطاقة المنتجة من مخلفات الأبقار والكمبوست أعلى من قيمة الحليب الذى تنتجه.. وإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأعلاف والطاقة تدر الربح الأعلى للمُزارع

- خبير يوضح أسس رعاية الأبقار ويقدم نصائح لصغار المربين

- خبير زراعى يوضح أهم العوامل التى تؤثر على إنتاج المانجو

- انطلاق أول بيت خبرة مصرى لخدمة «اللاند سكيب» والخضراوات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية

 

الصفحة الثامنة

- «نور وملك ومريم».. دراما رمضان تدعم المواهب الشابة

- «جمعة جبر الخواطر».. لحوم مجاناً وعلاج بنصف الثمن لأهالى «بيلا»

- بألوان علم فلسطين.. إكسسوارات «دعاء» تُرضى الأذواق.. وتخدم «القضية الفلسطينية»

- «لو بطلنا نحلم نموت».. «مجدى» يتحدى ويلات الحرب بالسباحة والغوص

- «فرحاً مع الفرحين».. مطرانية 6 أكتوبر تستعد لرمضان بالزينة والاحتفالات

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بقلم محمد عزالدين