اقرأ في عدد الوطن غدا: «حماية المواطن» شعار الحكومة في الموازنة الجديدة
كتب:
محمد عزالدين
07:17 م | الجمعة 16 فبراير 2024
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «حماية المواطن» شعار الحكومة فى الموازنة الجديدة
- بدء تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية.. وتعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الإنفاق العام
- الأولوية لدعم ملفى «الصحة والتعليم» و«الحزمة» تستهدف الفئات الأوْلى بالرعاية
- استكمال «حياة كريمة» للارتقاء بمعيشة المواطن وزيادة مخصصات العلاج «المجانى»
- تفضيل المنتج المحلى فى تعاقدات الحكومة وتحقيق صادرات بـ145 مليار دولار بحلول 2028
- تخفيف أعباء الدين من خلال إعادة الهيكلة ودعم الفقراء والارتقاء برأس المال البشرى
- مدير «التجنيد»: تعاقدنا مع «البريد» لتوصيل الوثائق للمنازل
- اللواء محمد صبحى مهنا: نسعى لحصول المواطن على الخدمة فى محل إقامته دون عناء السفر
«-الرى»: ٥٥٦ منشأة لتخزين الأمطار وحماية مواطنى سيناء من السيول
- «سويلم»: منظومة متكاملة لحماية شرم الشيخ بتكلفة ١٫٥ مليار جنيه بالتنسيق مع الهيئة الهندسية
- «الإسكان»: طرح 984 وحدة من مشروع «Valley towers» بحدائق أكتوبر
- جرائم إسرائيل: 112 شهيداً و157 جريحاً خلال 24 ساعة
- آلاف الشباب يشاركون فى ماراثون «من مصر إلى غزة» الخيرى لدعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالى القطاع
-«نور وملك وليلى».. «المتحدة» تدعم المواهب الفنية الشابة فى مسلسلات الشهر الكريم
-المنتخب: «حسام» يبدأ متابعة اللاعبين من السعودية
-الأهلى: حسم مصير الثلاثى المصاب و«بيرسى تاو» جاهز لموقعة «ميدياما»
-الزمالك: الجهاز يفاضل بين «جابر ونداى وإيشو» لحل أزمة الجبهة اليسرى
الصفحة الثانية
- «حماية المواطن».. شعار الموازنة العامة الجديدة للدولة
- بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تنفذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة بـ 180 مليار جنيه
-المستهدفات: تحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2028
- «المالية»: ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحد من الآثار التضخمية.. ونستهدف فائضاً أولياً لا يقل عن ٢٫٥٪ من الناتج المحلى
- أحوال المواطنين: «الحزمة» تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.. والأولوية للصحة والتعليم
- إصلاحات مالية: توسيع الإيرادات الضريبية
- مقال رأي لـ د. مصطفى بدرة، بعنوان: محدودو الدخل
الصفحة الثالثة
-«خطة النواب»: مؤشرات الموازنة تشهد تحسناً رغم الأزمة العالمية
- أولويات الموازنة: تحديد مستهدفات الإنفاق العام وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية
- مصنعون ورواد أعمال: تطبيق «الرخصة الذهبية» أسهم فى القضاء على الروتين
- مقال رأي لـ د. وليد جاب الله، بعنوان: صناعة النمو
الصفحة الرابعة
- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: لسنا في حرب دينية
- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: أصداء زيارة أردوغان التاريخية إلى القاهرة
- مقال رأي لـ محمد عبدالجواد، بعنوان: النازحون في غزة.. فرار من الموت إلى الموت
- مقال رأي لـ إنجي الطوخي، بعنوان: عذرا.. قصص الأطفال ليست للأغنياء فقط!
الصفحة الخامسة
- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: رفح.. قراءة في سطور الدور المصري
- مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: الثلاثي العظيم.. عبدالفتاح والنقشبندي وبليغ
- مقال رأي لـ أشرف شرف، بعنوان: البحار مرسي.. في عيد ميلاد رائد دراما الجاسوسية الـ 95
- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: ماذا لو.. اختار أبوجبل القفز ناحية الجهة اليسرى!
الصفحة السادسة
- أزمة «الجبهة اليسرى».. الزمالك يفقد قوته الضاربة قبل لقاء الإسماعيلى.. مفاضلة بين «جابر ونداى وإيشو».. وجلسات علاجية للمصابين
- رحلة عمل.. حسام حسن يبدأ جولاته الخارجية مع المنتخب من السعودية
- تجهيز المصابين.. الأهلى يعود من الجزائر استعداداً لرحلة غانا.. وبيرسى تاو جاهز لموقعة ميدياما
- الملك المصرى يعود للظهور.. ليفربول يتسلح بـ«صلاح» فى رحلة برينتفورد.. قمة مثيرة بين مانشستر سيتى وتشيلسى
الصفحة السابعة
- رئيس مجموعة «تربل إم»: الطاقة الخضراء مستقبل مصر الزراعى والاقتصادى
- المهندس حاتم الرومى: مصر قادرة على تحقيق التكامل وتحويل الصحراء إلى جنة.. والرى تحت السطحى يوفر أكثر من 50% من مياه الرى
- قيمة الطاقة المنتجة من مخلفات الأبقار والكمبوست أعلى من قيمة الحليب الذى تنتجه.. وإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأعلاف والطاقة تدر الربح الأعلى للمُزارع
- خبير يوضح أسس رعاية الأبقار ويقدم نصائح لصغار المربين
- خبير زراعى يوضح أهم العوامل التى تؤثر على إنتاج المانجو
- انطلاق أول بيت خبرة مصرى لخدمة «اللاند سكيب» والخضراوات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية
الصفحة الثامنة
- «نور وملك ومريم».. دراما رمضان تدعم المواهب الشابة
- «جمعة جبر الخواطر».. لحوم مجاناً وعلاج بنصف الثمن لأهالى «بيلا»
- بألوان علم فلسطين.. إكسسوارات «دعاء» تُرضى الأذواق.. وتخدم «القضية الفلسطينية»
- «لو بطلنا نحلم نموت».. «مجدى» يتحدى ويلات الحرب بالسباحة والغوص
- «فرحاً مع الفرحين».. مطرانية 6 أكتوبر تستعد لرمضان بالزينة والاحتفالات