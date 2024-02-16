اقرأ في عدد الوطن غدا: «حماية المواطن» شعار الحكومة في الموازنة الجديدة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «حماية المواطن» شعار الحكومة فى الموازنة الجديدة

- بدء تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية.. وتعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الإنفاق العام

- الأولوية لدعم ملفى «الصحة والتعليم» و«الحزمة» تستهدف الفئات الأوْلى بالرعاية

- استكمال «حياة كريمة» للارتقاء بمعيشة المواطن وزيادة مخصصات العلاج «المجانى»

- تفضيل المنتج المحلى فى تعاقدات الحكومة وتحقيق صادرات بـ145 مليار دولار بحلول 2028

- تخفيف أعباء الدين من خلال إعادة الهيكلة ودعم الفقراء والارتقاء برأس المال البشرى

- مدير «التجنيد»: تعاقدنا مع «البريد» لتوصيل الوثائق للمنازل

- اللواء محمد صبحى مهنا: نسعى لحصول المواطن على الخدمة فى محل إقامته دون عناء السفر

«-الرى»: ٥٥٦ منشأة لتخزين الأمطار وحماية مواطنى سيناء من السيول

- «سويلم»: منظومة متكاملة لحماية شرم الشيخ بتكلفة ١٫٥ مليار جنيه بالتنسيق مع الهيئة الهندسية

- «الإسكان»: طرح 984 وحدة من مشروع «Valley towers» بحدائق أكتوبر

- جرائم إسرائيل: 112 شهيداً و157 جريحاً خلال 24 ساعة

- آلاف الشباب يشاركون فى ماراثون «من مصر إلى غزة» الخيرى لدعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالى القطاع

-«نور وملك وليلى».. «المتحدة» تدعم المواهب الفنية الشابة فى مسلسلات الشهر الكريم

-المنتخب: «حسام» يبدأ متابعة اللاعبين من السعودية

-الأهلى: حسم مصير الثلاثى المصاب و«بيرسى تاو» جاهز لموقعة «ميدياما»

-الزمالك: الجهاز يفاضل بين «جابر ونداى وإيشو» لحل أزمة الجبهة اليسرى

الصفحة الثانية

- «حماية المواطن».. شعار الموازنة العامة الجديدة للدولة

- بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تنفذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة بـ 180 مليار جنيه

-المستهدفات: تحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2028

- «المالية»: ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحد من الآثار التضخمية.. ونستهدف فائضاً أولياً لا يقل عن ٢٫٥٪ من الناتج المحلى

- أحوال المواطنين: «الحزمة» تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.. والأولوية للصحة والتعليم

- إصلاحات مالية: توسيع الإيرادات الضريبية

- مقال رأي لـ د. مصطفى بدرة، بعنوان: محدودو الدخل

الصفحة الثالثة

-«خطة النواب»: مؤشرات الموازنة تشهد تحسناً رغم الأزمة العالمية

- أولويات الموازنة: تحديد مستهدفات الإنفاق العام وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية

- مصنعون ورواد أعمال: تطبيق «الرخصة الذهبية» أسهم فى القضاء على الروتين

- مقال رأي لـ د. وليد جاب الله، بعنوان: صناعة النمو

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: لسنا في حرب دينية

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: أصداء زيارة أردوغان التاريخية إلى القاهرة

- مقال رأي لـ محمد عبدالجواد، بعنوان: النازحون في غزة.. فرار من الموت إلى الموت

- مقال رأي لـ إنجي الطوخي، بعنوان: عذرا.. قصص الأطفال ليست للأغنياء فقط!

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: رفح.. قراءة في سطور الدور المصري

- مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: الثلاثي العظيم.. عبدالفتاح والنقشبندي وبليغ

- مقال رأي لـ أشرف شرف، بعنوان: البحار مرسي.. في عيد ميلاد رائد دراما الجاسوسية الـ 95

- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: ماذا لو.. اختار أبوجبل القفز ناحية الجهة اليسرى!

الصفحة السادسة

- أزمة «الجبهة اليسرى».. الزمالك يفقد قوته الضاربة قبل لقاء الإسماعيلى.. مفاضلة بين «جابر ونداى وإيشو».. وجلسات علاجية للمصابين

- رحلة عمل.. حسام حسن يبدأ جولاته الخارجية مع المنتخب من السعودية

- تجهيز المصابين.. الأهلى يعود من الجزائر استعداداً لرحلة غانا.. وبيرسى تاو جاهز لموقعة ميدياما

- الملك المصرى يعود للظهور.. ليفربول يتسلح بـ«صلاح» فى رحلة برينتفورد.. قمة مثيرة بين مانشستر سيتى وتشيلسى

الصفحة السابعة

- رئيس مجموعة «تربل إم»: الطاقة الخضراء مستقبل مصر الزراعى والاقتصادى

- المهندس حاتم الرومى: مصر قادرة على تحقيق التكامل وتحويل الصحراء إلى جنة.. والرى تحت السطحى يوفر أكثر من 50% من مياه الرى

- قيمة الطاقة المنتجة من مخلفات الأبقار والكمبوست أعلى من قيمة الحليب الذى تنتجه.. وإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأعلاف والطاقة تدر الربح الأعلى للمُزارع

- خبير يوضح أسس رعاية الأبقار ويقدم نصائح لصغار المربين

- خبير زراعى يوضح أهم العوامل التى تؤثر على إنتاج المانجو

- انطلاق أول بيت خبرة مصرى لخدمة «اللاند سكيب» والخضراوات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية

الصفحة الثامنة

- «نور وملك ومريم».. دراما رمضان تدعم المواهب الشابة

- «جمعة جبر الخواطر».. لحوم مجاناً وعلاج بنصف الثمن لأهالى «بيلا»

- بألوان علم فلسطين.. إكسسوارات «دعاء» تُرضى الأذواق.. وتخدم «القضية الفلسطينية»

- «لو بطلنا نحلم نموت».. «مجدى» يتحدى ويلات الحرب بالسباحة والغوص

- «فرحاً مع الفرحين».. مطرانية 6 أكتوبر تستعد لرمضان بالزينة والاحتفالات