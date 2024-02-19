اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: ملتزمون بتعهداتنا رغم التحديات الاقتصادية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء 20 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: ملتزمون بتعهداتنا رغم التحديات الاقتصادية

- الرئيس فى «إيجبس 2024»: إيرادات القناة تراجعت 50% بسبب التوترات الإقليمية.. والمؤسسات الدولية لم تفِ بتعهداتها تجاهنا فى «الطاقة والمناخ»

- الدولة أقامت 15 مليون وحدة سكنية يغطى الغاز 60% منها.. وتكبدنا 10 مليارات دولار خسائر سنوية بسبب سوء حالة البنية الأساسية والطرق

- العالم يناقش مستقبل الطاقة فى «إيجبس 2024»

- وزير البترول: نجحنا فى توصيل الغاز لـ62 مليون مواطن.. وملتزمون بتطوير قطاع البتروكيماويات الخضراء

- مباحثات بين مصر والاتحاد الأوروبى للتعاون فى «الانتقال الطاقى» وخفض الانبعاثات

- خبراء: السوق المصرية تمضى بخطى ثابتة نحو الاستدامة والحياد الكربونى

- أمين «أوبك»: البترول يمثل 31% من منظومة الطاقة.. و«البنك الدولى»: يجب التركيز على مواجهة التغير المناخى وتحقيق التنمية

- الحكومة توافق على تعديل «المالية العامة»

- «مدبولى»: كيان واحد مؤسسى لإدارة مشروعات القاهرة التراثية بعد الانتهاء منها للحفاظ على ما تم تنفيذه

- الأجهزة الأمنية تلقى القبض على المتهمين بقتل يمنى الجنسية بعد 24 ساعة من الواقعة

- «الداخلية»: المتهمون استولوا على أموال المجنى عليه ومقتنياته

- إدانة شديدة لانتهاكات إسرائيل فى «غزة»

- بدء جلسات الاستماع أمام «العدل» بعرض خرائط فلسطين القديمة

- فى حب مصر

- مجلسا الأهلى والزمالك يتبادلان الدروع والهدايا ويكرمان «العامرى»

«- الخطيب»: علاقتنا لن ينال منها أحد.. و«لبيب»: الاحترام متبادل

الصفحة الثانية

- العالم يبحث مستقبل الطاقة فى «إيجبس 2024»

- «السيسى»: إيرادات قناة السويس تراجعت 50% بسبب الظروف المحيطة.. والمؤسسات الدولية لم تفِ بتعهداتها تجاه مصر

- الرئيس فى مؤتمر «إيجبس 2024»: الغاز يغطى 60% من الوحدات السكنية.. و10 مليارات دولار حجم خسائرنا السنوية من سوء الطرق فى السابق

- «السيسى» يشهد فيلماً تسجيلياً عن أهمية قطاع الطاقة.. ويشيد بجهود «بريتش بتروليوم» فى مجال التحول إلى الطاقة النظيفة

- «الملا»: استراتيجية وطنية لخفض الانبعاثات.. ونجحنا فى توصيل الغاز لـ62 مليون مواطن

- وزير البترول: تحويل 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط.. وملتزمون بتطوير قطاع البتروكيماويات الخضراء وإنتاج وقود الطيران المستدام

- أمين «أوبك»: البترول يمثل 31% من الطاقة والبنك الدولى: التركيز على مواجهة التغير المناخى

- مباحثات بين مصر والاتحاد الأوروبى للتعاون فى «الانتقال الطاقى» وخفض الانبعاثات

الصفحة الثالثة

- خبراء: «القاهرة» تمضى بخطى ثابتة نحو الاستدامة والحياد الكربونى

- «على»: أدركت مبكراً أهمية التحول الطاقى وتنويع مصادرها.. و«سعد الدين»: حقّقت إنجازات متعدّدة فى مواجهة التغير المناخى بمشروعات «طاقة نظيفة»

- لجنة الطاقة بـ«النواب»: «المؤتمر» يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

- «السويدى»: حظى بمشاركة عالمية غير مسبوقة.. و«عبدالمولى»: يعكس مساعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

- أستاذ هندسة البترول: مصر نموذج فريد للتحول من الوقود الأحفورى إلى النظيف

الصفحة الرابعة

- انطلاق جلسات الاستماع أمام «العدل الدولية».. إدانة شديدة للممارسات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة

- وزير الخارجية الفلسطينى يعرض 5 خرائط تؤكد احتلال الأراضى الفلسطينية دون حق.. و«المالكى»: إسرائيل تقتل أطفالنا وتترك الشعب فى مجاعة

- خبراء: مشاركة مصر فى جلسات الاستجواب تؤكد دورها المؤثر بالمنطقة

- 135 يوماً من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطينى.. قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال العشوائية وتداهم الوحدات السكنية وتعتدى على الأطباء

الصفحة الخامسة

- الحشاشين.. الأضخم إنتاجياً فى الدراما العربية

- عبدالرحيم كمال: «كريم» كان الاختيار الأول لـ«حسن الصباح»

أخطر جماعة قتالية فى التاريخ

- فتحى إسماعيل: استعنا بمصممى معارك مسلسل game of thrones

- نقاد: عمل ملىء بالإثارة ويكشف أسرار فرقة مثيرة للجدل

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: الطاقة في مصر وخطة «التاءات الخمسة»!

- مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: السفينة.. والأرض الغارقة

- مقال رأي لـ د. محمد صلاح البدري، بعنوان: متى نرى وزارة السكان مرة أخرى ؟!

- مقال رأي لـ ماهر فرغلي، بعنوان: نساء «البغدادي»

- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: مصير أمريكا بين «Tweety» و«Sleepy eye»

- مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: إسرائيل.. سقطت سياسيا وأخلاقيا

الصفحة السابعة

- فى حب مصر.. مجلسا الأهلى والزمالك تحت سقف واحد بالبيت الأبيض تبادل الـدروع والهدايا.. وتكريـم اسـم «العامرى فاروق»

- البحـث عن حل.. «كهربا وموديست» يطلبان عدم السفر مع الأهلى.. وقرارات رادعة ضد «متولى»

- الفراعنة يتوهجون.. «صلاح» يتصدر.. «مرموش» الأكثر مساهمة.. و«تريزيجيه» يحلق بعيد

- دورى NILE يشتعل.. الجونة مع سيراميكا.. المصرى يتحدى بلدية المحلة.. والداخلية ضد فاركو

الصفحة الثامنة

- فارسات على طريق البطولات.. نصف ساعة لكسر حاجز الخوف والتخلص من الطاقة السلبية والأمراض

- «عروض رمضان».. تحدى الأسعار بـ«كوبونات» الخصم المباشر

- المزرعة السعيدة.. «مسعد» يحقق اكتفاءً ذاتياً من الخضار والفاكهة «ع السطوح»

- ودّعت الطب.. «دينا» تحول منزلها لاستوديو تصوير طعام

- الأشهر فى «العمرانية».. «المخبز السودانى».. ملاذ «عماد» الآمن من الحرب