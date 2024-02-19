اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: ملتزمون بتعهداتنا رغم التحديات الاقتصادية
كتب:
محمد عزالدين
08:43 م | الإثنين 19 فبراير 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء 20 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى»: ملتزمون بتعهداتنا رغم التحديات الاقتصادية
- الرئيس فى «إيجبس 2024»: إيرادات القناة تراجعت 50% بسبب التوترات الإقليمية.. والمؤسسات الدولية لم تفِ بتعهداتها تجاهنا فى «الطاقة والمناخ»
- الدولة أقامت 15 مليون وحدة سكنية يغطى الغاز 60% منها.. وتكبدنا 10 مليارات دولار خسائر سنوية بسبب سوء حالة البنية الأساسية والطرق
- العالم يناقش مستقبل الطاقة فى «إيجبس 2024»
- وزير البترول: نجحنا فى توصيل الغاز لـ62 مليون مواطن.. وملتزمون بتطوير قطاع البتروكيماويات الخضراء
- مباحثات بين مصر والاتحاد الأوروبى للتعاون فى «الانتقال الطاقى» وخفض الانبعاثات
- خبراء: السوق المصرية تمضى بخطى ثابتة نحو الاستدامة والحياد الكربونى
- أمين «أوبك»: البترول يمثل 31% من منظومة الطاقة.. و«البنك الدولى»: يجب التركيز على مواجهة التغير المناخى وتحقيق التنمية
- الحكومة توافق على تعديل «المالية العامة»
- «مدبولى»: كيان واحد مؤسسى لإدارة مشروعات القاهرة التراثية بعد الانتهاء منها للحفاظ على ما تم تنفيذه
- الأجهزة الأمنية تلقى القبض على المتهمين بقتل يمنى الجنسية بعد 24 ساعة من الواقعة
- «الداخلية»: المتهمون استولوا على أموال المجنى عليه ومقتنياته
- إدانة شديدة لانتهاكات إسرائيل فى «غزة»
- بدء جلسات الاستماع أمام «العدل» بعرض خرائط فلسطين القديمة
- فى حب مصر
- مجلسا الأهلى والزمالك يتبادلان الدروع والهدايا ويكرمان «العامرى»
«- الخطيب»: علاقتنا لن ينال منها أحد.. و«لبيب»: الاحترام متبادل
الصفحة الثانية
- العالم يبحث مستقبل الطاقة فى «إيجبس 2024»
- «السيسى»: إيرادات قناة السويس تراجعت 50% بسبب الظروف المحيطة.. والمؤسسات الدولية لم تفِ بتعهداتها تجاه مصر
- الرئيس فى مؤتمر «إيجبس 2024»: الغاز يغطى 60% من الوحدات السكنية.. و10 مليارات دولار حجم خسائرنا السنوية من سوء الطرق فى السابق
- «السيسى» يشهد فيلماً تسجيلياً عن أهمية قطاع الطاقة.. ويشيد بجهود «بريتش بتروليوم» فى مجال التحول إلى الطاقة النظيفة
- «الملا»: استراتيجية وطنية لخفض الانبعاثات.. ونجحنا فى توصيل الغاز لـ62 مليون مواطن
- وزير البترول: تحويل 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط.. وملتزمون بتطوير قطاع البتروكيماويات الخضراء وإنتاج وقود الطيران المستدام
- أمين «أوبك»: البترول يمثل 31% من الطاقة والبنك الدولى: التركيز على مواجهة التغير المناخى
- مباحثات بين مصر والاتحاد الأوروبى للتعاون فى «الانتقال الطاقى» وخفض الانبعاثات
الصفحة الثالثة
- خبراء: «القاهرة» تمضى بخطى ثابتة نحو الاستدامة والحياد الكربونى
- «على»: أدركت مبكراً أهمية التحول الطاقى وتنويع مصادرها.. و«سعد الدين»: حقّقت إنجازات متعدّدة فى مواجهة التغير المناخى بمشروعات «طاقة نظيفة»
- لجنة الطاقة بـ«النواب»: «المؤتمر» يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- «السويدى»: حظى بمشاركة عالمية غير مسبوقة.. و«عبدالمولى»: يعكس مساعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر
- أستاذ هندسة البترول: مصر نموذج فريد للتحول من الوقود الأحفورى إلى النظيف
الصفحة الرابعة
- انطلاق جلسات الاستماع أمام «العدل الدولية».. إدانة شديدة للممارسات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة
- وزير الخارجية الفلسطينى يعرض 5 خرائط تؤكد احتلال الأراضى الفلسطينية دون حق.. و«المالكى»: إسرائيل تقتل أطفالنا وتترك الشعب فى مجاعة
- خبراء: مشاركة مصر فى جلسات الاستجواب تؤكد دورها المؤثر بالمنطقة
- 135 يوماً من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطينى.. قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال العشوائية وتداهم الوحدات السكنية وتعتدى على الأطباء
الصفحة الخامسة
- الحشاشين.. الأضخم إنتاجياً فى الدراما العربية
- عبدالرحيم كمال: «كريم» كان الاختيار الأول لـ«حسن الصباح»
أخطر جماعة قتالية فى التاريخ
- فتحى إسماعيل: استعنا بمصممى معارك مسلسل game of thrones
- نقاد: عمل ملىء بالإثارة ويكشف أسرار فرقة مثيرة للجدل
الصفحة السادسة
- مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: الطاقة في مصر وخطة «التاءات الخمسة»!
- مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: السفينة.. والأرض الغارقة
- مقال رأي لـ د. محمد صلاح البدري، بعنوان: متى نرى وزارة السكان مرة أخرى ؟!
- مقال رأي لـ ماهر فرغلي، بعنوان: نساء «البغدادي»
- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: مصير أمريكا بين «Tweety» و«Sleepy eye»
- مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: إسرائيل.. سقطت سياسيا وأخلاقيا
الصفحة السابعة
- فى حب مصر.. مجلسا الأهلى والزمالك تحت سقف واحد بالبيت الأبيض تبادل الـدروع والهدايا.. وتكريـم اسـم «العامرى فاروق»
- البحـث عن حل.. «كهربا وموديست» يطلبان عدم السفر مع الأهلى.. وقرارات رادعة ضد «متولى»
- الفراعنة يتوهجون.. «صلاح» يتصدر.. «مرموش» الأكثر مساهمة.. و«تريزيجيه» يحلق بعيد
- دورى NILE يشتعل.. الجونة مع سيراميكا.. المصرى يتحدى بلدية المحلة.. والداخلية ضد فاركو
الصفحة الثامنة
- فارسات على طريق البطولات.. نصف ساعة لكسر حاجز الخوف والتخلص من الطاقة السلبية والأمراض
- «عروض رمضان».. تحدى الأسعار بـ«كوبونات» الخصم المباشر
- المزرعة السعيدة.. «مسعد» يحقق اكتفاءً ذاتياً من الخضار والفاكهة «ع السطوح»
- ودّعت الطب.. «دينا» تحول منزلها لاستوديو تصوير طعام
- الأشهر فى «العمرانية».. «المخبز السودانى».. ملاذ «عماد» الآمن من الحرب