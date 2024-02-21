لأول مرة في حياتها.. ملك زاهر تجسد دور فتاة شريرة بمسلسل محارب

عُرفت الفنانة ملك زاهر بشخصيتها الطيبة والحنينة سواء في الحياة الشخصية أو الحياة العملية، فدائما تجسد دور الفتاة الرقيقة ذات القلب الطيب والصافي في مختلف الأعمال الفنية، إلا أن هذا العام قررت تغيير مسارها لتلعب دور الفتاة الشريرة في مسلسل «محاب» لأول مرة في حياتها.

دور ملك زاهر في مسلسل محارب

تجسد ملك زاهر دور فتاة تدعى «راندا» وهي تعمل «إنفلونسر»، تلك المهنة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير خلال الفترة الحالية، ونشأت مع تزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتسعى من خلال هذا الدور إلى إثبات قدرتها الفنية بعيدا عن والدها.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تشارك فيها ملك زاهر مع والدها عن الأعمال الفنية ولكنها شاركت من قبل في مسلسل «لؤلؤ» عام 2020، ومسرحية «عيلة لاسعة جدا» عام 2021، وفيلم «فارس» عام 2022.

أحداث مسلسل محارب

مسلسل محارب هو من بطولة الفنان حسن الرداد وتدور أحداثه حول شاب صعيدي، يعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته بشكل مفاجئ بعد وفاة والده، ما يجعله يترك الدراسة ويضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته، وهو أنه يمتلك إرثا كبيرا في الصعيد.

أبطال المسلسل

العديد من الفنانين يشاركون في المسلسل منهم أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى ومحمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.