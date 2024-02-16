ملك زاهر بعد رسالة والدها لـ«ليلى» في عيد الحب: «مهدور حقي»

مازحت الفنانة ملك أحمد زاهر والدها، بسبب «فيديو الوطن»، الذي وجه من خلاله «زاهر» رسالة خاصة لابنته «ليلى» في عيد الحب، بعد قراءة فاتحتها على الفنان هشام ماجد.

ملك أحمد زاهر توجه رسالة لوالدها

وقالت ملك زاهر عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، «أنا لازم اقرأ فاتحة عشان تقولي هابي فلانتين في المايك.. أنا مهدور حقي في الليلة دي».

آخر أعمال الفنانة ملك زاهر

يذكر أن الفنانة ملك زاهر تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل «محارب» بطولة الفنان حسن الرداد، والذي يعرض في شهر رمضان المقبل، ويشارك في البطولة كلا من الفنان أحمد زاهر، نرمين الفقي، ناهد السباعي، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج شيرين عادل.