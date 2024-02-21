تركيب شاشات تفاعلية في المولات بالإسكندرية لتسهيل الوصول لخدمات حماية المستهلك

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه من خلال التعاون المثمر مع جهاز حماية المستهلك تم البدء في تركيب شاشات تفاعلية بسيتي سنتر الإسكندرية، تسهيلاً على المواطنين في الوصول لخدمات الجهاز وتقديم الشكاوى والبلاغات في حالة الشكوى من أي ممارسات احتكارية غير قانونية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الإسكندرية مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم بديوان عام محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة الأسواق وجهود الحملات خلال الفترة الحالية لضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق

‎كما أكد الشريف على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، مع التأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية، مع المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة

ووجه محافظ الإسكندرية باستمرار الحملات الرقابية من خلال الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية بالتنسيق مع المحافظة، لاستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، وخاصة الاستراتيجية منها.