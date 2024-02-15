محافظ الإسكندرية: استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية، بتكثيف تواجدها في المناطق الساخنة، لمواجهة موجة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة، وكذلك التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار الغزيرة اليوم، نتيجة ذروة نوة الشمس الصغرى أو أي أحداث طارئة ناتجة عن ذلك.

إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية

وشدد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، حتى انتهاء نوة الشمس الصغرى وذلك في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

رفع مياه أمطار الإسكندرية من الشوارع

وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية، وأكدت الدفع بسيارات لشفط وتصريف تجمعات مياه الأمطار، لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

يأتي ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي نتج عنها تعطيل الدراسة اليوم.