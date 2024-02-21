رئيس «المصريين الأحرار»: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» كانت متكاملة.. فخور بها

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ما حدث اليوم من الدكتورة ياسمين موسى، المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية، خلال المرافعة الشفهية لمصر أمام محكمة العدل الدولية نموذج مشرف وجميل، موضحا أن مرافعة اليوم هي إضافة للمذكرتين اللتين قدمتهما مصر لمحكمة العدل الدولية.

لغة الجسد

وأضاف «خليل» خلال مداخلته مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن ما لفت انتباهه خلال المرافعة عدة أشياء، أولها هو لغة الجسد التي كانت تتحدث بها الدكتورة ياسمين موسى، بالإضافة لطلاقة التعبير.

المرافعة أغلقت الأبواب على المحكمة

وأوضح أن ثاني أمر لفت انتباهه أن المرافعة أغلقت كل الأبواب على محكمة العدل الدولية لتوضح أن هذه القضية من اختصاص محكمة العدل، مستشهدة بأمثلة سابقة للمحكمة على مثل هذه القضايا.

تمحيض الادعاءات الإسرائيلية

وأشار إلى أن المرافعة تحدثت أيضا عن الآثار المترتبة على الاحتلال الصهيوني والممارسات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تمحيض كل الادعاءات الإسرائيلية أن ذلك دفاع عن النفس، مضيفا: «المرافعة كانت متكاملة وأنا فخور جدا بما أدته وزارة الخارجية ممثلة في الدكتورة ياسمين موسى».