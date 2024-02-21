غادة عبد الرازق في «جاردن سيتي» من أجل صيد العقارب

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير أحداث مسلسلها الجديد صيد العقارب، المقرر عرضه في دراما رمضان 2024، وتتعاون فيه مع الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، إذ يُعرض المسلسل على إحدى قنواتها.

أين تصور غادة عبد الرازق مسلسلها اليوم؟

وتصور عبد الرازق أحداث المسلسل، اليوم، في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة، داخل أحد لوكيشنات التصوير الداخلي في شقة بالمنطقة، ويشاركها التصوير عدد من النجوم من بينهم محمد علي رزق وعماد صفوت.

تدور أحداث المسلسل حول غادة عبد الرازق، التي تواجه العديد من الأزمات والتحديات في حياتها الشخصية والمهنية، ما يدفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة ومواجهة أعدائها بكل شجاعة.