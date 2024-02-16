غادة عبد الرازق تاجرة سموم في مسلسل صيد العقارب.. أرباح المهنة بالملايين

دخلت الفنانة غادة عبد الرازق سباق المارثون الرمضاني هذا العام بمسلسل صيد العقارب، والذي تقوم فيه بدور تاجرة سموم، وذلك بمشاركة الفنان رياض الخولي ومحمد علاء وأحمد ماهر، وفي التقرير التالي نتعرف على سم العقارب وأسعاره.

محمد حمدي بشته صاحب شركة في مجال استخلاص السموم من العقارب، قال في حدثه لـ«الوطن» أن سموم العقارب تعد كنزًا كبيرًا للصيادين، وكلما زادت خطورة تلك السموم زادت أسعاره، ويبلغ سعر الجرام الواحد لسم العقرب ما بين 10 آلاف إلى 25 ألف دولار، ويتم تحديد السعر حسب الفعالية والنوع.

كيفية استخلاص سم العقارب

ويتم استخلاص سم العقارب في خلال 6 أشهر كاملة، حيث توضع داخل أوانٍ بلاستيكية، وتُسحب السموم مرة واحدة فقط كل 20 يومًا، وبعد نهاية تلك المدة، يتم تكرار نفس العملية مرة أخرى.

وهناك طريقتين لصيد العقارب، الأولى تقوم على معرفة أماكن تواجدها والذهاب إليها، أما الثانية فتكون باستخدام الأشعة البنفسجية، خاصة لأن العقارب تحتوي على مواد بروتينية مضيئة في قشرة العقرب، فعندما تمر الأشعة عليها، تجعلها واضحة، مما يسهل عملية الإمساك بها.

قصة مسلسل صيد العقارب

أحداث مسلسل صيد العقارب تدور حول فتاة تتمرد على عادات وتقاليد أهلها، وتعمل تاجرة سموم، وتقوم باستخلاص سم العقارب وبيعه، وتلك الفتاة تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع مرور أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، على يد عائلة زوج غادة عبد الرازق، وتتصاعد الأحدث وغادة عبد الرازق تحاول الانتقام لحق شقيقها.

المسلسل 15 حلقة

الجدير بالذكر أن مسلسل صيد العقارب مكون من 15 حلقة فقط، وفي البوستر الرسمي للمسلسل ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق ممسكة بعقرب، مما جعل المتابعين متشوقين لعرض أحداث المسلسل.