غادة عبد الرازق: «المتحدة» تقدم كل أنواع الدراما في رمضان 2024

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إنها سعيدة بالتعاون مع الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال مسلسل صيد العقارب، المقرر عرضه في رمضان 2024.

غادة عبد الرازق تٌشيد بـ«المُتحدة»

أكدت عبد الرازق لـ«الوطن»، أن الشركة المُتحدة تبذل قصارى جهدها خلال الأعوام الماضية، لضبط سوق الدراما، ونجحت بشكل كبير في تنفيذ هذا الأمر، وترى أن المُتحدة تعمل دائمًا على التطوير، والتنوع في اختيار الأعمال التي تقدمها، فعلى سبيل المثال في رمضان المُقبل، ستجد الدراما الاجتماعية والشعبية والتشويق والإثارة والتاريخية والخيالية.

غادة عبد الرازق: المُتحدة خلقت مواسم بعيدا عن رمضان

أضافت أن الشركة المُتحدة استطاعت الفترة الماضية خلق مواسم أخرى خارج دراما رمضان، برغم أنه لازال الموسم الرئيسي في العام، لكننا أصبحنا نرى مسلسلات جديدة دائمًا على مدار العام، ومسلسلات لها نفس قوة مسلسلات رمضان وتلقى نجاحا كبيرا عند عرضها.