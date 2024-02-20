غادة عبد الرازق تكشف أسرار «صيد العقارب»: السمك والمشويات والبرفيوم رفقاء التصوير

وسط حالة من التشويق والإثارة، الذي أحدثها مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبد الرازق، يترقب الجمهور موعد عرض المسلسل، في أول أيام شهر رمضان المبارك، على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كواليس تصوير مسلسل صيد العقارب

خلال تصوير كواليس مسلسل صيد العقارب، ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق في فيديو لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ، وتداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وحرصت فيه على إجابة الأسئلة الموجهة إليها حول العمل الدرامي وحياتها في الكواليس.

«إحنا دمنا خفيف بنحب نضحك، وبنحب نهزر طول الوقت، والملل بالنسبة لينا وقت الشغل بس لأن دا شغلنا مينفعش نضحك فيه»، هكذا أوضحت «عبد الرازق» كيف يبدو يومها في العمل، مشيرة إلى أنها ستعلق لافتة على موقع التصوير تمنع دخول أي شخص «عينه وحشة» خاصة أنها تعرضت لمثل هؤلاء الأشخاص على مدار الشهور الماضية.

أشياء تفضلها غادة عبد الرازق خلال تصوير المسلسل

السمك والمشويات، من الأكلات المفضلة للفنانة غادة عبد الرازق، وقت الاستراحة من تصوير المسلسل، موضحة أنّ حقيبتها لا تخلو إطلاقًا من عدة أشياء هي «البرفيوم، النظارة، الموبايل، المصحف».

تستطيع الفنانة غادة عبد الرازق معرفة «الشخصية العقربة»، بكل سهولة، خاصة أن تلك الشخصية لها علامات تميزها، مشيرة إلى أنها ستبتعد عنها دون أدنى كلمة، إلا إذا أصرت الأخرى على التقرب منها «هقولها إنت عقربة وحربوئة»، متمنية أن ينال مسلسلها إعجاب جمهورها.