خالد داغر يكشف حقيقة استغلال حقوق الملكية الفكرية لمشروع 100 سنة غنا

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه دائما ما يكون هناك عقبات فى تنفيذ مشروعات عن إحياء التراث، لأنها تصطدم بحقوق الملكية الفكرية لهذه الأعمال.

وأضاف «داغر»، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مشروع 100 سنة غنا، والمنعقد حاليا بدار الأوبرا المصرية، أن عقود إعادة إحياء أغاني التراث، لا تعني امتلاك الحقوق الملكية لتلك الأغانى أو الألحان، ولكنه يعني حقوق استغلالها فقط، مشددا على أن مصر لديها بعض المشكلات في حقوق الملكية، لأن الأمر يختلط في كثير من الأحيان، هناك جميعة المؤلفين والملحنين والمسؤولية عن سداد رسوم حقوق استخدام هذه الموسيقى، لافتا إلى أن ليس واضحا في مصر حتى الآن، ولا تصبح الألحان أو الأغاني ملكا للمنتج.

ويضم مشروع 100 سنة غنا عددا كبيرا من العروض التي ترصد تاريخ الغناء العربي والموسيقي، إلى جانب تطورها خلال القرن التاسع عشر والعشرين، إذ يشهد الحفل تقديم أهم الموسيقيين، من أجل معرفة الأجيال الجديدة بهم والتعبير عن التحولات التي شهدتها هذه السنوات من خلال الموسيقى والغناء.