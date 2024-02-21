«الأورمان»: زيادة التبرعات للضعف دليل على معدن المصريين

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن بعد الانتهاء من توزيع المرحلة الأولى من كراتين شهر رمضان، التي كانت 350 ألف كرتونة، هناك مرحلة أخرى بها 350 ألف أخرى، سيجري توزيعها حتى الوصول إلى مليون كرتونة، لافتا إلى زيادة التبرعات أضعاف ما كانت عليه دليل على معدن المصريين، رغم الحالة الاقتصادية.

كراتين شهر رمضان

أضاف «شعبان» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «قناة الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد شردي، أن كل هذا بمثابة معجزة توضح ملحمة المجتمع المدني رغم الضائقة الاقتصادية، مواصلا: «هناك مئات وآلاف من الكراتين، يتم توزيعها في كل محافظات مصر، وأيضا خارج مصر في أمريكا وكندا وإنجلترا، وكل الدول العربية».

وتابع: «نحن على أمل أن يتوافر في كل بيت في مصر قوت يومه، خاصة في شهر رمضان، والكرتونة عبارة عن أرز ومكرونة وسكر وزيت وفول وصلصة، وكل ما يحتاجه البيت المصري، حتى الملح»، مواصلا: «الانتماء للمجتمع والوطن والأرض، هو السبب بعد الله، لما نحن فيه الآن».