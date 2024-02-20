«الأورمان» توزع 1170 جهازا تعويضيا على ذوي الهمم في الفيوم

أعلنت جمعية الأورمان الانتهاء من تسليم وتوزيع 1170 جهازًا تعويضيًا وسماعة أذن طبية على ذوي الهمم بمختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم، تحت رعاية مديرة التضامن الاجتماعي، ضمن خدماتها في المجال الطبي لمساعدة ذوي الإعاقات غير القادرين، ورفع المعاناة عنهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة المصرية لتوفير فرص رعاية صحية وتأمين دخل كافي لذوي الهمم، وتمكينهم من المشاركة في المجتمع بشكل إنساني لائق.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنّ القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولذلك نشهد في العصر الحالي طفرة حقوقية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، كما أصبح ذوي الإعاقة شركاء أساسيون في المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيرًا إلى أنّ الرئيس السيسي وجه بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من الحصول على حقهم في التعليم والصحة.

أبحاث ميدانية لتحديد الحالات المستحقة

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّه جرى تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفقًا لأبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مُشددًا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

الارتقاء بقدرات الفرد المعاق

في سياق متصل، أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تسليم الأجهزة التعويضية والسماعات الطبية والأطراف الصناعية، بمثابة مشروع تنموي يسهم في الارتقاء بقدرات الفرد المعاق وذوي الهمم، من كافة نواحي الحياة حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الآخرين في مجال العمل والعلاقات الاجتماعية، فضلًا عن رفع الروح المعنوية لديه، وزيادة تحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

دعم المناطق الأكثر احتياجًا

وأشار رئيس جمعية الأورمان، إلى أنّ الدعم الكبير الذي تقدمه الجمعية يأتي في إطار جهودها لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في محافظة الفيوم وخصوصًا المناطق الأكثر احتياجًا، مثل العزب والنجوع، وذلك ضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى المحافظة.

تسليم 15700 جهاز تعويضي

وذكر إنّ جمعية الأورمان تمكنت خلال الأعوام الماضية، من تسليم 15 ألفًا و700 جهاز تعويضي، بالإضافة إلى 6 آلاف سماعة طبية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي بجميع المحافظات.