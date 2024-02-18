«الأورمان»: الجمعية بصدد تجهيز 500 ألف كرتونة رمضانية وقد تصل إلى مليون

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن جمعية الأورمان تتابع دورها كجمعية ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي، مضيفا أن الجمعية بصدد تجهيز نصف مليون كرتونة رمضانية ومن الممكن أن يصل العدد إلى مليون كرتونة، وهذا سيعني مساعدة مليون أسرة بمتوسط 5 ملايين نسمة.

وأضاف «شعبان» خلال مكالمة هاتفية له ببرنامج «الستات مابيعرفوش يكدبو» المذاع عبر قناة «CBC» أن كرتونة رمضان تحتوي كل المواد وتختلف تكلفة كل كرتونة على حسب الحجم، حيث تحتوي الكرتونة على «السكر، والمكرونة، والزيت، والصلصة، والشاي، والفول، والعدس وغيره من الأغذية».

كرتونة رمضان تكفي الأسرة 22 يوما

وأشار إلى أن أن أكبر كرتونة تزن حوالي 20 كيلوجرام من الغذاء وتكفي الأسرة لمدة 22 يوما، مضيفا «المصري للمصري بكل مكان بيكلموني من كل دول العالم من أوروبا وأمريكا لتقديم المساعدة».

وأوضح «شعبان» أن فروع جمعية الأورمان منتشرة على مستوى الجمهورية من مطروح إلى الجيزة إلى أسوان وحلايب والعديد من المحافظات، مضيفا أن الكثير من المتطوعين يشاركون في صنع وإعداد كرتونة رمضان من طلاب الجامعات والشباب.