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وزير البترول يسلم جوائز التميز في مجال المساواة بالطاقة

كتب:

مارينا رؤوف
11:33 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
خلال الحفل

خلال الحفل

شهد المهندس طارق الملا وزيرالبترول والثروة المعدنية، ختام فعاليات اليوم الثالث للنسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس2024»، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن حفل توزيع جوائز التميز في مجال المساواة في الطاقة.

وسلم الوزير، 3 جوائز للفائزين، وهي جائزة «سيدة الجيل القادم لهذا العام»، وجائزة «برنامج تنمية المواهب لهذا العام»، وجائزة «المرأة في القيادة».

جائزة «سيدة الجيل القادم لهذا العام»

تُكرّم هذه الفئة من الجوائز، السيدات ذوات الأداء العالي في صناعة الطاقة العالمية والمؤهلات، ليصبحن قادة مستقبليين في هذا المجال، فازت بهذه الجائزة، الدكتورة سيرين لوك سو مون محاضر أول في قسم الهندسة الكيميائية، جامعة بتروناس التكنولوجية في هذه الفئة.

جائزة «برنامج تنمية المواهب لهذا العام» 

ولأن الاستثمار في المواهب المستقبلية أمر بالغ الأهمية، قدم المؤتمر جائزة لتكريم المبادرات التي ترعى وتطور الجيل القادم من قادة الطاقة، وفاز بالجائزة برنامج المواهب من شركة حسن علام القابضة.

جائزة «المرأة في القيادة» 

تُكرّم هذه الجائزة النساء المتميزات اللاتي، كسرن الحواجز وتفوقن في الأدوار القيادية في صناعة الطاقة، مما يمهد الطريق أمام القيادات النسائية المستقبلية على الطريق نحو «صافي الطاقة صفر».

وفازت بهذه الجائزة، منى العدوي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Geoenergy.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.