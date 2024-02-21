قطاع البترول يدعم إنشاء مستشفى للحالات الحرجة والطوارئ بأسيوط

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقية تعاون بشأن إنشاء مستشفى للحالات الحرجة والطوارئ داخل حرم مستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط في إطار دور قطاع البترول المجتمعي ومساهمته في دعم مجالات الرعاية الصحية للمواطنين.

وقع الاتفاقية المهندس أحمد عيد رئيس شركة النيل لتسويق البترول والدكتور محمد حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط.

وتأتى الاتفاقية في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول المصرى وضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتى تهدف إلى دعم وزيادة مساهمة القطاع فى مختلف أنشطة التنمية المجتمعية فى المناطق الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بمحافظات الصعيد.

تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى للحالات الحرجة

وبموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى للحالات الحرجة والطوارئ داخل حرم مستشفى الإيمان العام بأسيوط بالإضافة إلى العمل على استمرارية واستدامة تقديم خدمات ورعاية طبية جيدة لأهالى محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة ويعد المشروع نقلة نوعية في الخدمات الصحية والرعاية الطبية وبعض جراحات الحالات الحرجة التي لم تكن موجودة من قبل للمخ و القلب بالإضافة إلى تنظيم برامج التدريب للأطباء والممرضين.

مذكرة تفاهم لتقديم الحلول الذكية وأخرى لإنتاج الهيدروجين

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر (صان مصر) وشركة Siemens العالمية لتقديم الحلول الذكية لترشيد الطاقة ضمن فاعليات مؤتمر إيجبس 2024.

وقعها المهندس خالد إبراهيم رئيس شركة صان مصر و المهندس محمد خليفة العضو المنتدب للصناعات الرقمية بشركة Siemens للصناعات الرقمية بالشرق الاوسط ووائل عمر المدير العام التنفيذي للشركة .

ويأتى التوقيع في إطار السعى المستمر لصان مصر لتطوير الخدمات التي تقدمها ضمن منظومة صناعة البترول فى مصر أو عبر مواقع عملها خارج مصر والتي تأتى كذلك ضمن استراتيجية ورؤية وزارة البترول والثروة المعدنية ورسم خريطة طريق للتحول الرقمى و تنمية مهارات الكوادر البشرية في مجالات التحول الرقمى وإستمراراً للنجاح الذى يحققه تعظيم الاعتماد على التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة البترولية منذ عام 2016 مع انطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول واستغلال كافة الأفكار والحلول التكنولوجية الحديثة للاستفادة منها في تنفيذ وتشغيل المشروعات البترولية والتي تمثل نقلة نوعية للقطاع و جهود قطاع البترول لتحقيق الإستفادة من الرقمنة في إدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستفادة من التطبيقات الرقمية فى مجال متابعة الانبعاثات وأنشطة معالجة المياه .

مذكرة تفاهم مع DNV العالمية لإصدار شهادات الحد من انبعاثات الميثان

وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للصيانة (صان مصر) وDNV العالمية للتعاون فى مجال إصدار الشهادات الخاصة بالحد من انبعاثات غاز الميثان والغازات المصاحبة .

وذلك ضمن أهداف استراتيجية ورؤية الوزارة نحو خفض الانبعاثات الكربونية والحد من انبعاثات الغازات المستمرة وتضمن المذكرة التعاون في مجال التفتيش والمراجعة وإصدار الشهادات الخاصة بالحد من انبعاثات غاز الميثان والغازات المصاحبة وكفاءة وتحسين استخدام الطاقة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للحفاظ علي البيئة والعمل علي دعم الخطة الخاصة بخفض الانبعاثات والتكامل لتقديم الخدمة لشركات قطاع البترول الشقيقة لدعم تنفيذ تلك التوصيات علي أكمل وجه.

وقع المذكرة المهندس خالد إبراهيم رئيس شركة صان مصر و المهندس هشام الجرواني نائب رئيس شركة DNV بشمال أفريقيا .

مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى من إنتاج الهيدروجين الأخضر بشركة النصر للبترول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى من إنتاج الهيدروجين الأخضر بشركة النصر للبترول بالسويس في إطار خطط قطاع البترول المصري لتطبيق المشروعات الخضراء وتحقيق الاستدامة البيئية .

وقع المذكرة المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول و السيد / اسامة عبدالمجيد الرئيس الاقليمي لشركة يوكاجاوا الشرق الأوسط وافريقيا و السيد / امين صابر الرئيس التنفيذي لشركة GTS ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة 2024 EGYPES ، حيث تتضمن مذكرة التفاهم إعداد دراسات جدوى مبدئية وتصور عام وتحديد جميع المرافق اللازمة لمشروع إنشاء وحدة لانتاج الهيدروجين الأخضر داخل شركة النصر للبترول ليتم استخدامه بنسبة محددة كوقود احتراق مع الغاز الطبيعى داخل أفران

وحدات التقطير والغلايات، وسيتم تغذية وحدة إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الكهربية المولدة بمحطة الطاقة الشمسية الجاري إنشاؤها بالشركة بقدرة 1 ميجا وات ، ويعد هذا المشروع أحد المشروعات الطموحة التي تتبناها شركة النصر للبترول تنفيذا لمحاور عمل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي .

مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ منظومة سلامة العمليات

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبراد بويد نائب الرئيس الأول لشركة ميثانكس العالمية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة ميثانكس مصر بقيمة مليون دولار لدعم تنفيذ إدارة سلامة العمليات فى القطاع.

وقع المذكرة المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس محمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التزام ميثانكس مصر تجاه دعم دمج إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات فى مصر، كما تؤكد المذكرة التزام الشركة بإصدار وتطوير المعايير الخاصة بإدارة سلامة العمليات في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات البالغ عددها ٢٤ معياراً كجزء من مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين فى عام 2020 ، بالإضافة إلى دعم التطبيق الفعلى لبرامج إدارة سلامة العمليات.

وأكد العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر أنها بدأت رحلة دمج إدارة سلامة العمليات فى قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصرى منذ عام 2018 ، مؤكداً فخر الشركة بالإنجازات التي تم تحقيقها من خلال التعاون مع الوزارة وشركائها داخل القطاع ، ولفت إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة ستكون بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الأساسى المتمثل في سلامة الكوادر البشرية من خلال تبنى وتطبيق أفضل الممارسات والإرشادات والمعايير الدولية لإدارة سلامة العمليات.

وتعد مذكرة التفاهم الجديدة استكمالاً لنجاح الاتفاقية الموقعة فى عام 2020 بين شركة ميثانكس ووزارة البترول والثروة المعدنية والتي أدت إلى وضع خارطة طريق شاملة مدتها ثلاث سنوات لإدارة سلامة العمليات وإنشاء اللجنة المصرية العليا واللجنة الفنية الفرعية لإدارة سلامة العمليات وتطوير ٢٤ معياراً لإدارة سلامة العمليات لتمكين الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصري من التصميم والإنشاء والتشغيل الآمن لمنشآتهم.

اتفاقية تعاون بشأن إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي

شهد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024 توقيع اتفاقية تعاون بشأن انشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي بين المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس نبوى محمود رئيس شركة أنابيب البترول وعن شركة Bioenregy ، الدكتور طلعت عبدالقوى، وتضمن التنسيق بين الشركات المعنية وفقاً لاستراتيجية المسئولية المجتمعية ووفقاً للمحور الثالث الخاص بمشروعات حماية البيئة لدعم المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشى بتوفير مصدر اقتصادي ومستدام للطاقة من خلال دعم التوافق البيئي والتخلص الآمن من المخلفات ، وأيضاً توفير الغاز الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي عالى الجودة، مما يؤدي إلى نشر الفكر البيئي داخل المجتمعات الريفية والحث على استخدام العلم والابتكار لتحسين جودة الحياة بالريف.

دعم التوسع في تطبيق حلول التحول الرقمي

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في ثالث ايام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة( ايجبس ٢٠٢٤ ) توقيع اتفاقين بين الهيئة المصرية العامة للبترول و شركتي شنايدر اليكتريك وهواوي تكنولوجيز العالميتين لدعم التوسع في مشروعات التحول الرقمي .

وتأتي الاتفاقية الاولي مع شركة شنايدر اليكتريك في اطار الجهود المتواصلة للهيئة وحرصها على توفير أحدث الحلول والبرامج من خلال الشركاء التكنولوجيين بما يخدم خطة و مشروعات التحول الرقمى بقطاع البترول حيث سيتم تقديم أحدث إصدارات شركة شنايدر من برامج و تكنولوجيات فى إنشاء مركز القيادة الإستراتيجي لقطاع البترول في وزارة البترول والثروة بالعاصمة الإدارية .

وقع الاتفاقية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و المهندس خالد كامل مدير شركة شنايدر اليكتريك مصر بحضور المهندسة ايمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات .

وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة هواوي تكنولوجيز العالمية في ظل تزايد مشروعات التحول الرقمى بقطاع البترول المصرى سواء للأنظمة الصناعية أو تكنولوجيا المعلومات واحتياج هذه المشروعات بشكل أساسى لتجهيز مراكز بيانات رقمية متنوعة في المنشآت البترولية ، و اعطاء مزايا لهيئة البترول في تجهيزات وحلول مراكز البيانات الرقمية التي تقدمها هواوي .

وقع الاتفاق الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و جيم ليو العضو المنتدب لشركة هواوي تكنولوجيز مصر بحضور المهندسة ايمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات.