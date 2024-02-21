البترول: إطلاق برنامج لبناء قدرات المهندسين والفنيين حديثي التخرج بصعيد مصر

في إطار خطط قطاع البترول المصري لتنمية موارده البشرية، وتماشياً مع استراتيجيات الدولة للارتقاء بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصعيد مصر، شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «EGYPES 2024»، إطلاق شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» برنامج بناء القدرات التشغيلية للمهندسين والفنيين حديثي التخرج في صعيد مصر.

يشمل البرنامج أعمال تدريب وتأهيل شاملة لشباب الخريجين، وبناء القدرات والمهارات والخبرات التي تؤهلهم للقيام بأعمال التشغيل والصيانة لـ«مجمع التكسير الهيدروجيني».

توقيع عقود البرنامج ضمن مؤتمر «EGYPES 2024»

تم توقيع الاتفاقات والعقود المعنية بتنفيذ هذا البرنامج بين المهندس محمد بدر، رئيس شركة «أنوبك»، وكل من المهندس وائل لطفي، رئيس شركة «إنبي»، وجان سكوملر المدير الإقليمي في (DNV)، وموكال ريمي، رئيس شركة «أليانس تريننج»، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «EGYPES 2024»، كما وقعت شركة «أنوبك» عقد التشغيل والصيانة مع شركة «إبروم»، ضمن فعاليات المؤتمر.

يتضمن البرنامج سلاسل تدريبية وتأهيلية متكاملة، بدايةً من حزمة من البرامج التدريبية العلمية والعملية الأساسية في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وأساسيات الصحة والسلامة والبيئة والمهارات الشخصية، مروراً بحزم تدريبية تخصصية ونوعية في مختلف المجالات الفنية، وصولاً إلى برامج التدريب المتقدمة، التي تغطي جميع مجالات التشغيل والصيانة للمجمع الجديد.

تأهيل العمالة المدربة من أبناء الصعيد للعمل بقطاع البترول

يعد برنامج بناء القدرات التشغيلية للمهندسين والفنيين حديثي التخرج في صعيد مصر، هو أحد المشروعات الطموحة التي تتبناها شركة «أنوبك»، ضمن دورها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في محيطها في صعيد مصر، وضمن مسؤوليتها المجتمعية، والتي من شأنها الارتقاء بعناصر المجتمع المحلي المادية والبشرية، وتقديم منبع جديد للعمالة المدربة والمؤهلة من صعيد مصر للعمل بقطاع البترول المصري.

اتفاقية تعاون في مجال تشغيل وصيانة مشروعات التحول الطاقي

كما شهد وزير البترول والثروة المعدنية، ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة «EGYPES 2024»، توقيع المهندس محمد بركات، رئيس شركة «إبروم»، وماركو فيللا، رئيس شركة «تكنيب إنيرجيز»، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك فيما بين الشركتين فى مجال تشغيل وصيانة المشروعات، ومشروعات التحول الطاقي.

تتضمن مذكرة التفاهم بين الشركتين التعاون لاستغلال الخبرات المتوفرة لديهما لتطوير الأداء في المشروعات الحالية، والتعاون في فتح أسواق عالمية جديدة لتحقيق أفضل استفادة من إمكانيات الشركتين، خاصةً في مجال دعم أعمال التشغيل والصيانة باستخدام أحدث طرق المراقبة والمتابعة، ومجال اختبارات ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبي للمشروعات البترولية، ومجال تنفيذ العمرات الشاملة، وكذلك مجالات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.