«البترول» توقع اتفاقيات لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية في 3 محافظات

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024» توقيع 3 اتفاقيات تعاون، تقوم من خلالها وزارة البترول والثروة المعدنية بتقديم إسهامات مجتمعية جديدة لدعم مجال التعليم بعدد من محافظات مصر، من خلال إنشاء مدارس جديدة متطورة ومدارس تكنولوجيا تطبيقية في محافظات دمياط ومطروح والبحر الأحمر، وذلك في إطار خطة عمل استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول المصري التي تعمل على تعظيم مشاركة قطاع البترول المصري في التنمية الاقتصادية والمستدامة، ودعم المجالات الاولي بالرعاية وخاصة التعليم والتدريب.

إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في دمياط

وتهدف الاتفاقية الأولى التي حضرتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياطن وماتيا كامبانياتي مدير شركة إيني الإيطالية في مصر، إلى إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة دمياط، بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والتربية والتعليم و التعليم الفني ومحافظة دمياط ومؤسسة السويدي إليكتريك وشركة دمياط للغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.

وبمقتضى الاتفاق، سيتم إنشاء وتشغيل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في محافظة دمياط، والتي تهدف إلى المساهمة نحو تحسين نظام التعليم الفني، ومن المقرر افتتاح المدرسة في بداية العام الدراسي المقبل أكتوبر 2024، تحت إشراف شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، كما تتعاون الشركة ومؤسسة السويدي في تطوير وتنفيذ برامج تدريبية للتدريب الفنى للتخصصات المختلفة والتي تدعم احتياج القطاع الصناعي بمحافظة دمياط من العمالة الفنية المدربة جيداً، بشهادات معتمدة وكنوع من المشاركة المجتمعية في مجال التنمية المستدامة، من خلال مشروع مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بدمياط.

ومن المخطط أن تتضمن المناهج التعليمية تخصصات جديدة كنجارة الأثاث واللحام وتشكيل المعادن والبناء وغيرها، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل بمحافظة دمياط، ومن خلال هذا المشروع في تطوير قوة عاملة ماهرة لمستقبل محافظة دمياط.

ووقع الاتفاقية المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، والدكتور عمرو أبوصيدة وكيل وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني، والمهندس إبراهيم حسن رئيس شركة دمياط لإسالة الغاز وحنان الريحاني عضو مجلس إدارة شركة السويدي.

إنشاء مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في محافظة مطروح

وتهدف الاتفاقية الثانية إلى إنشاء مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في محافظة مطروح، وذلك بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والتربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية شريك قطاع البترول المصري ومؤسسة السويدي إلكتريك.

ويسهم المشروع في تحسين نظام التعليم الفني في المرحلة الثانوية، لإكساب الطلاب المهارات الفنية والمهنية ذات الصلة المتعلقة بالتوظيف، والوظائف الكريمة وريادة الأعمال.

إنشاء مدرسة رأس غارب الرسمية المتميزة لغات

وتضمنت الاتفاقية الثالثة بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والتربية والتعليم والتعليم الفنى وجمعية الأورمان الاتفاق مشروع إنشاء مدرسة رأس غارب الرسمية المتميزة لغات الجديدة بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، كأول مدرسة خضراء بمصر طبقا للموصفات القياسية.

وتعد الاتفاقية خطوة عملية في تحقيق المحور الأول من محاور استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية، والذي يهدف لدعم التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية.