امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. رسالة مهمة من التعليم للطلاب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة لمديري المدارس الفنية، للتيسير، على الطلاب، عند تسليم استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وشددت الوزارة على مديري المدارس، بالالتزام بالتعليمات وعدم بيع طوابع البريد المطلوبة ضمن أوراق التقديم مع استمارة الامتحانات، إلا من خلال الوحدات المنتجة بالمدارس، وبالأسعار الرسمية التي حددتها مديريات التعليم، في نشراتها للمدارس.

رسائل مهمة عن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

كما وجهت الوزارة، رسائل مهمة للطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدبلومات الفنية 2024، من بينها ضرورة الإسراع بالتقديم بالاستمارة الإلكترونية، عبر اللينك الذي أتاحته الوزارة.

وشددت وزارة التعليم، على أن آخر موعد للتسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024، هو يوم الخميس المقبل 25 فبراير.

آخر موعد للتقديم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، خطوات تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والرابط الذي من خلاله يتم التسجيل، والشروط والإجراءات التي يجب أن يعلمها الطلاب، عن امتحانات العام الدراسي 2023-2024 الجاري.

- يتاح التسجيل لاستمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024، على رابط وزارة التعليم من هنا

- آخر موعد للتسجيل لاستمارة امتحانات الدبلومات الفنية2024 هو يوم الخميس المقبل 25 فبراير، واتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024.

2- الضغط على الخدمات الإلكترونية.

3- اختيار منصة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية.

4- تسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office 365.

5- الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

6- كتابة الرقم السري الخاص بالبريد الإلكتروني.

7- تظهر استمارة الدبلومات الفنية 2024.

- تسجيل بيانات الطالب.

- رفع المستندات المطلوبة.

- يتأكد الطالب من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة، قبل الطباعة

الضغط على حفظ.

- طباعة استمارة الدبلومات الفنية 2024.

وهناك إجراءات أخرى، حددتها الإدارة العامة لامتحانات الدبلومات الفنية 2024، وهي:

- يتم تحرير كشوف 12 (د) امتحانات الدبلومات الفنية من أصل وصورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من المدرسة مستكملة البيانات بأسماء الطلاب المدونة.

- يتم تخصيص كشوف لكل نوعية من الطلاب - كل شعبة على حده «نظاميون- خدمات- منازل- عمال - وافدون».

- أن يكون العنوان المدون في الاستمارة مقرونا به رقم تليفون الطالب أو ولي الأمر أو أقرب رقم تليفون حتى يمكن الرجوع إليه مع ضرورة تدوين الرقم القومي لجميع الطلاب، ومدونا بها الإقرارات التالية:

1- إقرار من مدير المدرسة بأن جميع الطلاب المدونة أسمائهم بهذه الكشوف مستوفون لشروط التقدم للامتحان.

2- إقرار معتمد مختوم بخاتم شعار الجمهورية من إدارة المدرسة بأن جميع الطلاب المتقدمين لامتحان الدبلوم قد اجتازوا بنجاح امتحانات النقل من الصف الأول إلى الثاني، ومن الصف الثاني إلى الثالث)، وبالنسبة لطلاب تغيير المسار من الصف الثاني إلى الثالث).

3- إقرار بأن البيانات المدونة بالاستمارة الالكترونية وصورة الطالب الملصقة صحيحة وحررت الاستمارة بخط يد الطالب.

4- إقرار معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية من إدارة المدرسة بأن جميع الطلاب المتقدمين أصل الجنسية مصري « يحملون الجنسية المصرية».

5- لا يجوز قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية المهنية بالمدارس الثانوية الفنية (العام) ويتقدم على نظام التعليم المهني زراعي - فندقي - صناعي) حسب تخصصه.

6- تقديم إقرار معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية من إدارة المدرسة بأن جميع الطلاب المتقدمين امتحان دبلوم المدارس الفنية تجارى - فندقي - زراعي - صناعي) نظام السنوات الثلاث والخمس أدوا امتحان الصف الثاني - الرابع من مدرسة فنية تجارى - فندقي - زراعي - صناعي) كل في نوعيته.

- يطبق على الطلبة الراسبين في العام الدراسي الماضي 2022/2023 القرار الوزاري رقم 265 بشأن تقدمهم لامتحان الدبلوم هذا العام 2023/2024 في المواد التي رسبوا فيها فقط وعلى المدرسة عمل كشوف 12 لهؤلاء الطلاب كل تخصص على حده منفصلا عن كشوف الطلاب المنقولين.

- يتم تحرير كشوف بأسماء الطلبة الراسبين لكل تخصص موضح أمام اسم كل طالب مواد رسوبه والمواد التي سيتم امتحانه فيها وكذا عدد مرات تقدمه للامتحان مع ذكر عام التقدم.

وترسل مع كشوف 12 د الاستمارة الالكترونية وتكون معتمدة من المدرسة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع الطالب بالعلم وفي حالة وجود أي خطأ بهذه الكشوف ترد مع مندوب المدرسة للتصويب وتوقيع الطالب عليها مرة أخرى واعادتها الى لجنة النظام والمراقبة المختصة.