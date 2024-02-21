«المتحدة» في رمضان 2024.. 3 روايات تتحول لمسلسلات من بطولة الفخراني والنبوي وياسر جلال

مواصلة لحالة التنوع التى تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تحقيقها فى الأعمال الدرامية المقدمة ضمن السباق الرمضانى، فقد حرصت هذا العام على الاهتمام بشكل كبير بالاستعانة بعدد من النصوص الأدبية لتحويلها إلى أعمال درامية.

حيث سيشهد السباق الرمضانى لهذا العام ثلاثة أعمال مأخوذة عن نصوص أدبية سيكون أولها مسلسل «عتبات البهجة» الذى يقدمه الفنان يحيى الفخرانى والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وتدور قصة العمل حول بهجت الأنصارى الذى يجسده الفخرانى رجل سبعينى متقاعد يعيش مع ابنه وزوجته وحفيديه، توفيت زوجته منذ عشرين عاماً ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش مع ابنه ومنشغل بأحفاده ومشاكلهم برغم مقابلته لحبيبته الأولى لبنى.

وبعد ذلك يضطر ابن بهجت للسفر مع زوجته لحصولهما على فرصة عمل فى أوروبا، ولكنهما يتعرضان لحادث ويتوفى الابن وزوجته ويصبح «بهجت» هو المسئول الأول والأخير عن أحفاده، ويقابل شخصيات مختلفة ويتعرض لمشاكل كثيرة، فهل سيكون قادراً على حماية أحفاده؟ وهل سيتزوج مرة أخرى؟ هذا ما ستجيب عنه الأحداث.

وهناك أيضاً مسلسل «إمبراطورية ميم» الذى يقدمه الفنان خالد النبوى والمأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتدور فكرة العمل حول «مختار أبوالمجد» الذى يجسده النبوى ويجد نفسه فى حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التى يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين يتولى مسئولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

وينضم إليهما مسلسل «جودر» الذى يقدمه الفنان ياسر جلال والمأخوذ من كتاب «ألف ليلة وليلة» وهو واحد من كتب التراث العربى، والذى تدور قصته حول جودر المصرى الذى يجسده «جلال» وقد تعقدت حياته قبل قدومه إلى الدنيا، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.