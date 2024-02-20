فراولة وحق عرب وجودر.. مسلسلات تحمل أسماء أبطالها في رمضان

يلعب اسم المسلسل دورا مهما في الترويج له لدى الجماهير؛ فدائمًا ما يبحث صناع العمل عن اسم جذاب كي يعلق في أذهان الناس، ولجأ بعض صناع العمل لتسيمة أعمالهم باسم الشخصية التي يؤدونها ضمن الأحداث، وهناك أكثر من عمل فني منتظر عرضه في رمضان المقبل يحمل اسم الشخصية الرئيسية بالعمل.

مسلسل فراولة

تخوض نيللي كريم، السباق الرمضاني هذا الموسم من خلال مسلسل فراولة، وهو اسم الشخصية نفسها التي تقدمها ضمن أحداث العمل، وتعود نيللي كريم للكوميديا من جديد هذا العام بعدما ابتعدت عنها في السنوات الماضية، إذ كان آخر عمل كوميدي لها مسلسل «بـ100 وش» الذي عرض في رمضان 2020.

تدور أحداث مسلسل فراولة في إطار كوميدي حول فتاة من أسرة فقيرة، تحلم بالارتقاء بمعيشتها عن طريق عملها كخبيرة طاقة.

مسلسل حق عرب

ينضم مسلسل الفنان أحمد العوضي لقائمة المسلسلات التي تحمل اسم أبطالها، إذ يقدم العوضي هذا العام مسلسل حق عرب وهو الاسم نفسه لشخصيته في المسلسل وهو «عرب السويركي» ويعمل في مجال الأخشاب.

تدور الأحداث في إطار تشويقي مخلوط بين الرومانسية والأكشن، ويناقش من خلاله العديد من القضايا والصراعات بين العائلات.

مسلسل صدفة

وتستعد ريهام حجاج للمنافسة في دراما رمضان بمسلسل صدفة، الذي يحمل اسم الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث العمل، وتعد هذه المرة الثانية على التوالي، التي تقدم فيها ريهام حجاج مسلسل يحمل الاسم نفسه للشخصية التي تقوم بتأديتها في العمل، سبق وقدمت العام الماضي مسلسل جميلة.

تدور أحداث مسلسل صدفة حول فتاة تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر، وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، وتتصاعد الأحداث في إطار مشوق مليئ بالمفاجآت.

جودر

استقر الفنان ياسر جلال والقائمون على مسلسله الجديد على تغير اسم المسلسل من ألف ليلة وليلة إلى جودر، وذلك قبل أيام قليلة من طرح الإعلانات الرسمية للعمل، ويقوم ياسر جلال بتقيدم شخصية جودر ضمن الأحداث.

مسلسل مليحة

يناقش مسلسل مليحة قصة فتاة فلسطينية اضطرت لترك منزلها في فلسطين والسفر مع جديها إلى ليبيا، وذلك بعد تدمير منزلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة عام 2000، ويحمل مسلسل مليحة اسم الشخصية الرئيسية في العمل، والتي تقدمها الفنانة الفلسطينية ياسمين راخس، ليصبح هذا العمل خامس الأعمال التي تحمل اسم أبطالها.