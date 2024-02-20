مسلسلات رمضان تناقش القضايا الاجتماعية.. محارب يحاكي «ثأر الصعيد»

وجبة دسمة من الدراما ينتظرها الجمهور في شهر رمضان المبارك 2024، بعضها يتحدث عن الأحداث التاريخية، وآخر كوميدي للترفيه، وهناك بعض الأعمال التي تبرز قضايا مهمة في المجتمع، وهي التي نتحدث عنها في التقرير التالي.

تعد القضايا الاجتماعية أبزر ما يهم الناس في المجتمع، وقد تؤثر في تغيير بعض المفاهيم في الواقع، وفي هذا العام هناك أعمال اجتماعية عديدة مثل مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، ومسلسل بدون سابق إنذار، ومسلسل سر إلهي.

مسلسل محارب وقضية الثأر

يحكي مسلسل محارب قصة شاب صعيدي يعيش في منطقة مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يريد أن يصبح مهندسًا، خاصة لأنه يحب السيارات ويعمل «ميكانيكي» وأحيانًا سائق، ولكن تبقى مشكلة «الثأر» عائقًا كبيرًا، فهي المشكلة الاجتماعية التي يتحدث عنها المسلسل، وتدور باقي الأحداث في إطار شعبي، ويشارك في العمل أيضًا الفنان أحمد زاهر في دور محامي.

مسلسل بدون سابق إنذار وقضية النسب

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار في إطار اجتماعي تشويقي لزوجين ينتظران المولود الأول، ولكن فجأة تحدث مشكلة كبيرة بعد الولادة، عندما يصاب الابن الأول بالسرطان في العام السادس، ولكن تكبر المشكلة مع طريقة العلاج التي تتطلب إجراء عملية نقل العظام، وتكون الأنسجة من الأب لأنها تتوافق مع الطفل، وتتفاقم المشاكل بين الزوجين اللذين يقوم بدورهما آسر ياسين وعائشة بن أحمد.

خيانة الأصدقاء في سر إلهي

قصة مسلسل سر إلهي تدور حول «نصرة» التي تقوم بدورها الفنانة روجينا، المتزجة من الفنان محمد ثروت، ولديها 3 أخوات، وتتعرض «نصرة» للغدر ومن أقرب الناس إليها، وتضطر بعدها لمواجهة المشكلات بمفردها.