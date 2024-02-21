الطابع الصعيدي يسيطر على مسلسلات رمضان 2024.. منها محارب وبيت الرفاعي

دائما الطابع الصعيدي في المسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية هو الأكثر شعبية في الأعمال الفنية، وتكون سبب النجاح لكل نجومها، ونتيجة لذلك فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم هذا الطابع في العديد من مسلسلاتها التي تعرض في رمضان المقبل، فهي تكشف الحياة الصعيدية والشجاعة والشهامة التي يتمتع بها أهل الصعيد.

ظهر الطابع الصعيدي في العديد من المسلسلات الدرامية التي تعرض في رمضان القادم من أبرزها مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، وهو من بطولة الفنان أحمد مكي الذي يقوم بدور الكبير ويتحدث خلاله اللهجة الصعيدية، ويشارك فيه الفنان بيومي فؤاد وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد ومحمد سلام وحسين حجاج، وحاتم صلاح ومصطفى غريب، هناك العديد من النجوم الآخرين المشاركين هذا العام.

نجاح كبير حققه مسلسل الكبير أوي خلال الـ 7 أجزاء الماضية، وأفرز العمل عددا من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد التي كانت تجسد دور مربوحة وهي زوجة الكبير في الجزأين السادس والسابع، بالإضافة إلى الفنانين حاتم صلاح ومصطفى غريب.

مسلسل «محارب» من ضمن الأعمال الرمضانية التي تجسد الطابع الصعيدي، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد الذي يخوض تجربة جديدة من خلال تجسيده شخصية شاب صعيدي يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وهو كان طالبا متفوقا يحلم بأن يصبح مهندسًا، وتتغير حياته بعد وفاة والده ويضطر إلى ترك الدراسة لمساعدة الأسرة وبعد ذلك تكشف له والدته أنه يمتلك إرثا ضخما في الصعيد.

لم تقتصر المسلسلات الرمضانية التي يغلب عليها الطابع الصعيدي هذا العام ومنها مسلسل بيت الرفاعي وهو من بطولة الفنان أمير كرارة الذي يجسد شخصية شاب صعيدي يعيش في حي شعبي، ويتناول العمل حكاية عائلته والصراعات في المنطقة بسبب الورث.

وحول سيطرة الطابع الصعيدي على المسلسلات الرمضانية هذا العام، قال الناقد الفني «أحمد سعد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدراما الصعيدي لها طابع سحري، حيث دائما يفضلها الجمهور، إذ هناك العديد من الأعمال الدرامية التي أخذت الطابع الصعيدي وحققت نجاحا كبيرا بداية من مسلسل ذئاب الجبل والضوء الشارد وغيرها من المسلسلات.

وتابع «سعد» أن هناك العديد من المؤلفين يفضلون كتابة الدراما الصعيدية ولكن على الرغم من ذلك إلا أن بعض المسلسلات ذات الطابع الصعيدي لم تحقق نجاح ويوجد هجوم كبير عليها، لذلك نجاح المسلسل يعود إلى السيناريو الخاص به.