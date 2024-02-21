وكيل «صحة مطروح»: استعدادات مبكرة في المستشفيات لاستقبال موسم الصيف

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وجود استعدادات مبكرة لاستقبال موسم الصيف، موضحا تطوير مستشفى رأس الحكمة المركزي، ورفع كفاءة الأقسام الداخلية، وتشغيل العناية المركزة، ودعمها بأجهزة طبية جديدة ومتطورة، لتخفيف الازدحام والعبء عن مستشفيات العاصمة وتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي منطقة رأس الحكمة والمصطافين والمسافرين على طريق «مطروح - الإسكندرية» في الساحل الشمالي.

تجهيزات أقسام مستشفى رأس الحكمة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، خلال متابعته مستشفى رأس الحكمة، أنه جرى مراجعة تجهيزات مختلف الأقسام بالمستشفى مع الدكتور محمد النعناعي مدير المستشفى، والدكتور محمد علي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وشعبان إبراهيم مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية لمتابعة تشغيل العناية المركزة بالمستشفى ومتابعة مؤشرات الأداء وبحث أي معوقات ومقترحات الحلول.

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

ووجه وكيل وزارة الصحة مدير التموين الدوائي بالمديرية، بالدفع بمستلزمات التشغيل وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية بالمستشفى بكميات تتناسب ومعدلات الأداء.

توفير كميات مناسبة من الأكسجين الطبي

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه جرى التأكد من توفير الكميات المناسبة من الأكسجين الطبي وجاهزية الشبكة المركزية ومراجعة عدد الأسطوانات لحالات الطوارئ، موجها بضرورة مراجعة فريق السلامة والصحة المهنية وإعداد تقرير مفصل والعرض.

كما اطلع على معدلات الأداء للفريق الطبي، ووجه مدير المستشفى بزيادة أيام العمليات الجراحية لـ6 أيام، والعمل على زيادة معدلات التشغيل للأقسام الداخلية، خاصة بعد تفعيل العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، وناقش فريق العمل في الاحتياجات الضرورية لأقسام الطوارئ ومعمل التحاليل وبنك الدم التخزيني ومراجعة الإضاءة ببعض الأقسام، والتأكيد على توافر كميات مناسبة من أكياس الدم ومشتقاته، ومراجعة الخدمات المساعدة من المولد الكهربائي والمصاعد وغرف النفايات وثلاجة حفظ الموتى.

يذكر أنه تم تكليف الإدارة الهندسية بالمديرية، للقيام بعمل معاينة ميدانية وبصفة عاجلة للوقوف على نسب الأعطال والصيانات المطلوبة للأجهزة الطبية، لسرعة اتخاذ اللازم نحو إصلاح وصيانة الأجهزة لخدمة المرضى، والالتزام بتطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى والحفاظ على صحة البيئة.